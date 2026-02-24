Selekcjoner wskazuje cel dla reprezentacji Polski. Zapowiada zmiany

Od 2025 roku Jota Gonzalez jest selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Hiszpan miał wnieść świeżość do kadry, poprawić jej poziom, ale trzeba wprost przyznać, że tegoroczne mistrzostwa Europy były brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. Nikt nie oczekiwał od Biało-Czerwonych wielkich wyników, ale nasz zespół przegrał wszystkie mecze grupowe.

Gonzalez określa cel reprezentacji Polski

W starciach z Węgrami i Islandczykami Biało-Czerwoni przegrywali różnicą ośmiu bramek (odpowiednio 21:29 i 23:31). Później nadeszło spotkanie z Włochami. Również w tym przypadku Polacy musieli przełknąć gorycz porażki (28:29). Nie pomogło tutaj nawet 12 bramek Mikołaja Czaplińskiego.

Tegoroczne Euro pokazało nam, w jakim stanie znalazła się reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych. Nie dziwi, że wielu kibiców tęskni za tym, co było dziesięć lat temu. Wówczas Polacy walczyli o medal olimpijski. Jeszcze w 2015 roku na mistrzostwach świata wywalczyli brąz. Gonzalez z kolei posypuje głowę popiołem i w rozmowie z portalem sport.tvp.pl podkreśla, że musi zmienić sposób pracy z zawodnikami.

Hiszpan przyznaje się do błędu w kontekście przygotowań do mistrzostw Europy. Mówi, że trzeba było postawić na prostotę. Selekcjoner został zapytany o to, jakie będą cele polskiej kadry na imprezach najwyższej rangi.

- Na ten moment celem jest powrót do TOP16. Mówiłem już o tym kilka razy, ale powtórzę jeszcze raz: chcemy wypracować swój własny styl gry i nad tym będziemy pracowali w kolejnych miesiącach. Nie będziemy robić rewolucji kadrowej, to nie jest na to czas. Zmiany będą, ale będziemy wprowadzać je stopniowo. Jesteśmy w takim momencie, że nie możemy poświęcić wyników kosztem przebudowy składu. Oglądam wiele meczów i wiem, jak zawodnicy prezentują się w klubach, a jak później wygląda to w reprezentacji - podkreślił Gonzalez.

Polska musi powalczyć o udział w mistrzostwach świata. Jota Gonzalez zapowiada zmiany

Polacy po nieudanym Euro są już myślami przy eliminacjach do przyszłorocznego mundialu w Niemczech. Nasi reprezentanci kwalifikacje rozpoczną już od drugiej rundy i dwumeczu z Łotwą. Już wtedy można spodziewać się pewnych nowości w kadrze. Jak dużych?

- Zmiany będą, ale niewielkie. Tak jak powiedziałem: to nie jest odpowiedni czas na przeprowadzanie dużych zmian. Przed pierwszym meczem z Łotwą, na wyjeździe, będziemy mieli czas na zaledwie dwa treningi. Zawodnicy grają regularnie w klubach, to druga część sezonu i wszyscy odczuwają zmęczenie, dlatego muszę rozsądnie dysponować ich siłami. Chcę wykorzystać to, że z daną grupą zawodników już się znamy i pracowaliśmy razem nad pewnymi rozwiązaniami. Gdybym powołał dużą grupę nowych graczy, musielibyśmy zaczynać od początku, a nie będzie na to teraz czasu - wytłumaczył Hiszpan.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 19 marca w Jełgawie (godz. 18.40), natomiast ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w niedzielę 22 marca na naszym terenie - w Ostrowie (godz. 15.00).Jeśli podopieczni Gonzaleza zwyciężą w tym dwumeczu, to w decydującej fazie kwalifikacji zmierzą się w maju z Austrią.