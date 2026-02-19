Wisła prowadziła w meczu Ligi Mistrzów już 20:14. Nagle zwrot

Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock na gorącym terenie w Bitoli w Macedonii Północnej zagrali bez dwóch kołowych - Mirsada Terzicia oraz Abela Serdio. Obaj są kontuzjowani. Płocczanie w Macedonii Północnej walczyli, by zrobić kolejny krok w kierunku zajęcia trzeciego miejsca w grupie.

Wisła Płock wysoko prowadziła. Nagle problemy organizacyjne

Mistrzowie Polski w imponującym stylu zaczęli mecz, bardzo dobrze grali w obronie (pierwszego gola stracili dopiero w siódmej minucie). Duża też w tym zasługa nieźle dysponowanego bramkarza Torbjorna Bergeruda. W 20. minucie płocczanie dowodzeni przez świetnie grającego w ataku słoweńskiego rozgrywającego Mitję Janca (trzy gole i dwie asysty w kwadrans) prowadzili aż 9:4 i wtedy była kilkuminutowa przerwa spowodowana problemami z parkietem.

Po przerwie gospodarze zdobyli cztery gole z rzędu i wrócili do gry (8:9). Odpowiedź płocczan była jednak świetna, bo trafili cztery razy z rzędu.

- Płocczanie są zespołem o klasę, a być może nawet o dwie lepszym pod każdym względem organizacyjno sportowym. Na razie wszystko wygląda obiecująco i dobrze. Nie może być jednak zbyt dużo spokoju, bo gospodarze pokazali po tych problemach organizacyjnych, że potrafią odrabiać straty - mówił komentator Eurosportu.

Płocczanie w 45. minucie prowadzili już 20:14 i wydawało się, że jest praktyczne po meczu. Gospodarze pokazali jednak charakter i zdobyli aż pięć bramek z rzędu (19:20 w 49. minucie)! Wtedy ważne gole zdobyli dla gości Melvyn Richardson oraz Janc i znów uciszyli kibiców.

Po tej wygranej mistrzowie Polski umocnili się na trzecim miejscu w tabeli. Jeśli się na nim utrzymają, to w walce o ćwierćfinał rozgrywek zmierzą się z szóstym zespołem grupy A (w tym momencie jest na nim Sporting Lizbona).

Orlen Wisła Płock w następnej kolejce Ligi Mistrzów (26 lutego, godz. 20.45) zagra u siebie z broniącym trofeum Magdeburgiem.

RK Eurofarm Pelister - Orlen Wisła Płock 25:28 (9:13)

Orlen Wisła Płock: Bergerud, Alilović - Janc 7, Fazekas 6, Richardson 5, Dawydzik 4, Susnja 1, Zarabec 1, Krajewski 1, Ilić 1, Szita 1, Daszek 1, Sroczyk, Samoila, Mihić, Kosorotow.

Tabela: