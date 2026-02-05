Zdobył 11 medali wielkich imprez. Legenda ogłasza decyzję

Mads Mensah Larsen przez ponad dekadę stanowił o sile reprezentacji Danii. Współtworzył jej potęgę, bo ta drużyna z niemal każdej wielkiej imprezy wraca z medalem. 34-latek ma na swoim koncie m.in. złote medale igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, cztery tytuły mistrza świata i krążek z najcenniejszego kruszcu z mistrzostw Europy. W sumie z najważniejszycjh turniejów przywiózł 11 medali.

Dużą część swojej kariery spędził w Niemczech. W latach 2014-2020 był szczypiornistą Rhein-Necker Loewen, a przez kolejnych pięć lat bronił barw SG Flensburg-Handewii. Do ojczyzny wrócił w ubiegłym roku, podpisując umowę z ekipą ze Skjern.

Mads Mensah Larsen kończy karierę

Ostatni sukces z drużyną narodową wywalczył w niedzielę. Dania pokonała Niemcy 34:27 i po 14 latach odzyskała tytuł mistrza Europy. W czwartek zawodnik, będąc na szczycie, postanowił ogłosić decyzję o zakończeniu sportowej kariery.

"Chciałbym, żeby to się nigdy nie skończyło, ale trzeba przestać, póki gra jest dobra - a to do tego najlepszy moment. Zespół musi się rozwijać i choć trudno było podjąć mi tę decyzję, musi to robić dalej beze mnie. Największym zaszczytem było być częścią tej reprezentacji. Jestem dumny z tego, że miałem swój udział w przekształceniu jej z jednej z najlepszych drużyn w najlepszą na świecie" - napisał na Instagramie.

"To był zaszczyt reprezentować Danię. 225 razy w koszulce reprezentacji to coś, z czego jestem niezmiernie dumny. Zawsze dawałem z siebie wszystko dla reprezentacji. Teraz nadszedł czas, abym przekazał pałeczkę i skupił się na nowych rozdziałach, zarówno w klubie, jak i w życiu prywatnym" - dodał. Nie zabrakło też podziękowań dla kibiców i rodziny.

Oświadczył się na parkiecie

Mads Mensah Larsen był nie tylko znakomitym rozgrywającym, ale potrafił też pokazywać romantyczną duszę. W 2018 roku po wygranym meczu ligowym z TBV Lemgo Lippe zaprosił na parkiet swoją ówczesna dziewczynę i poprosił ja o rękę. Ta powiedziała "tak". Para jest ze sobą do dziś.