Reprezentacja Polski już odczuwa skutki blamażu. Oto rywale w walce o MŚ

Prawdziwą katastrofą zakończyły się dla reprezentacji Polski mistrzostwa Europy rozgrywane na parkietach w Danii, Szwecji oraz Norwegii. Biało-Czerwoni przegrali wszystkie trzy spotkania w fazie grupowej, kończąc przygodę z europejskim czempionatem sensacyjną porażką z Włochami. Dla Italii było to pierwsze zwycięstwo na ME od 28 lat. "To było kuriozalne. Wszystko. Nie tylko ostatnie pół minuty, gdy frajersko straciliśmy zawodnika, piłkę i zwycięstwo" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Polscy piłkarze ręczni poznali rywali w walce o mistrzostwa świata. Sami wszystko sobie utrudnili

Drogę, na jaką skazali się Polacy, poznaliśmy w sobotnie popołudnie w duńskim Herning. Polski zespół będzie musiał się przedzierać przez prekwalifikacje, w których występują nierzadko drużyny... półamatorskie. W dniach 18-22 marca czeka naszych reprezentantów dwumecz z Łotwą. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w naszym kraju, rewanż zaś u rywali.

W przypadku zwycięstwa i awansu do fazy play-off Biało-Czerwonych czeka pojedynek z Austrią. Na tym etapie rywalizacji losowanie okazało się dla nas w miarę możliwości łaskawe, gdyż w gronie potencjalnych rywali dla naszego zespołu były takie nacje jak: Francja, Hiszpania, Norwegia, Słowenia czy Węgry, z którymi przegraliśmy pierwszy mecz tegorocznego Euro (21:29). Dwumecz w tej fazie zaplanowany jest na 13-14 oraz 16-17 maja. Tym razem podopieczni Joty Gonzaleza najpierw zagraliby na wyjeździe, potem u siebie.

Eliminacje wyłonią kolejnych dziesięć reprezentacji, które wystąpią na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Niemczech w dniach 13–31 stycznia. W turnieju zapewniony udział mają już gospodarze - Niemcy, Dania (mistrz świata) oraz Islandia, Chorwacja, Portugalia oraz Szwecja. Cztery ostatnie zespoły wywalczyły prawo gry na światowym czempionacie bezpośrednio z Euro 2026.

Pary prekwalifikacji do MŚ 2026 piłkarzy ręcznych (18-19 i 21-22 marca):

POLSKA – Łotwa

Bośnia i Hercegowina – Kosowo

Gruzja – Izrael

Ukraina – Słowacja

Serbia – Litwa

Turcja – Rumunia

Grecja – Belgia

Finlandia – Czarnogóra

Pary fazy play-off (13-14 i 16-17 maja):

Austria – POLSKA/Łotwa

Macedonia Płn. – Ukraina/Słowacja

Bośnia i Hercegowina/Kosowo – Wyspy Owcze

Czechy – Francja

Szwajcaria – Włochy

Finlandia/Czarnogóra – Słowenia

Serbia/Litwa – Węgry

Hiszpania – Gruzja/Izrael

Grecja/Belgia – Holandia

Norwegia – Turcja/Rumunia