Reprezentacja Polski już odczuwa skutki blamażu. Oto rywale w walce o MŚ

Prawdziwą katastrofą zakończyły się dla reprezentacji Polski mistrzostwa Europy rozgrywane na parkietach w Danii, Szwecji oraz Norwegii. Biało-Czerwoni przegrali wszystkie trzy spotkania w fazie grupowej, kończąc przygodę z europejskim czempionatem sensacyjną porażką z Włochami. Dla Italii było to pierwsze zwycięstwo na ME od 28 lat. "To było kuriozalne. Wszystko. Nie tylko ostatnie pół minuty, gdy frajersko straciliśmy zawodnika, piłkę i zwycięstwo" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.
Drogę, na jaką skazali się Polacy, poznaliśmy w sobotnie popołudnie w duńskim Herning. Polski zespół będzie musiał się przedzierać przez prekwalifikacje, w których występują nierzadko drużyny... półamatorskie. W dniach 18-22 marca czeka naszych reprezentantów dwumecz z Łotwą. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w naszym kraju, rewanż zaś u rywali.
W przypadku zwycięstwa i awansu do fazy play-off Biało-Czerwonych czeka pojedynek z Austrią. Na tym etapie rywalizacji losowanie okazało się dla nas w miarę możliwości łaskawe, gdyż w gronie potencjalnych rywali dla naszego zespołu były takie nacje jak: Francja, Hiszpania, Norwegia, Słowenia czy Węgry, z którymi przegraliśmy pierwszy mecz tegorocznego Euro (21:29). Dwumecz w tej fazie zaplanowany jest na 13-14 oraz 16-17 maja. Tym razem podopieczni Joty Gonzaleza najpierw zagraliby na wyjeździe, potem u siebie.
Eliminacje wyłonią kolejnych dziesięć reprezentacji, które wystąpią na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Niemczech w dniach 13–31 stycznia. W turnieju zapewniony udział mają już gospodarze - Niemcy, Dania (mistrz świata) oraz Islandia, Chorwacja, Portugalia oraz Szwecja. Cztery ostatnie zespoły wywalczyły prawo gry na światowym czempionacie bezpośrednio z Euro 2026.
POLSKA – Łotwa
Bośnia i Hercegowina – Kosowo
Gruzja – Izrael
Ukraina – Słowacja
Serbia – Litwa
Turcja – Rumunia
Grecja – Belgia
Finlandia – Czarnogóra
Austria – POLSKA/Łotwa
Macedonia Płn. – Ukraina/Słowacja
Bośnia i Hercegowina/Kosowo – Wyspy Owcze
Czechy – Francja
Szwajcaria – Włochy
Finlandia/Czarnogóra – Słowenia
Serbia/Litwa – Węgry
Hiszpania – Gruzja/Izrael
Grecja/Belgia – Holandia
Norwegia – Turcja/Rumunia