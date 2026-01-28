Powrót na stronę główną

Obrońcy tytułu wyrzuceni z ME! Tego nie było od 28 lat

Francuzi na pewno nie obronią tytułu najlepszej drużyny Starego Kontynentu. W kluczowym, środowym spotkaniu przegrali z reprezentacją Niemiec 34:38 (15:19). Które kadry awansowały do fazy medalowej mistrzostw Europy? To Chorwacja, Dania, Islandia oraz wspomniani Niemcy.
Niemcy - Francja podczas ME piłkarzy ręcznych
Środa 28 stycznia jest wyjątkowo ważna dla fanów sportu. To kluczowy dzień, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale także w najważniejszej części mistrzostw Europy w piłce ręcznej. 

Niemcy i Islandia z historycznym wynikiem 

Francuzi nie tylko nie obronią tytuły najlepszej drużyny Starego Kontynentu. W środowym meczu po raz pierwszy od 28 lat przegrali na Euro z Niemcami. Tych do półfinału doprowadziła zwłaszcza skuteczna interwencja Andreasa Wolffa z 54. minuty. Trójkolorowi mogli doprowadzić do remisu, a chwilę później przegrywali dwoma golami. Niemcy już nie wypuścili niezwykle cennego zwycięstwa z rąk. 

Duńczycy byli jedynym zespołem, który był pewny półfinału ME jeszcze przed środowymi spotkaniami. Mecz z Norwegią był więc ważny tylko w kontekście półfinałowego rywala. Ostatecznie podopieczni trenera Nikolaja Jacobsena wygrali z Norwegami 38:24 i w 1/2 finału zmierzą się z Islandią.

Co ciekawe, Islandczycy pierwszy raz po 16 latach awansowali do fazy medalowej. W 2010 roku w meczu o 3. miejsce wygrali z Biało-Czerwonymi i ostatni raz zdobyli medal w ME. 

Ostatnią drużyną, która awansowała do półfinałów w tegorocznym czempionacie jest Chorwacja. Wicemistrzowie świata dopiero w drugiej połowie spotkania z Węgrami przechylili zwycięstwo na swoją korzyść. 

Interesujący jest fakt, że w czterech drużynach, które powalczą o medale jest aż trzech szkoleniowców z Islandii. Alfred Gislason prowadzi Niemców, Dagur Sigurdsson Chorwatów, a Snorri Steinn Gudjonsson swoich rodaków. 

Wyniki środowych meczów ME piłkarzy ręcznych: 

  • Hiszpania - Portugalia 27:35 (12:16)
  • Słowenia - Islandia 31:39 (16:18)
  • Chorwacja - Węgry 27:25 (13:15)
  • Niemcy - Francja 38:34 (19:15) 
  • Dania - Norwegia 38:24 (19:16)
  • Szwajcaria - Szwecja 21:34 (12:14)

Pary półfinałowe ME piłkarzy ręcznych: 

  • Chorwacja - Niemcy 
  • Dania - Islandia

Spotkania w ramach 1/2 finału mistrzostw Starego Kontynentu odbędą się w piątek 30 stycznia. Finał zaplanowano na niedzielę 1 lutego o godzinie 18:00. 

