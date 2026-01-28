Obrońcy tytułu wyrzuceni z ME! Tego nie było od 28 lat

Środa 28 stycznia jest wyjątkowo ważna dla fanów sportu. To kluczowy dzień, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale także w najważniejszej części mistrzostw Europy w piłce ręcznej.

Niemcy i Islandia z historycznym wynikiem

Francuzi nie tylko nie obronią tytuły najlepszej drużyny Starego Kontynentu. W środowym meczu po raz pierwszy od 28 lat przegrali na Euro z Niemcami. Tych do półfinału doprowadziła zwłaszcza skuteczna interwencja Andreasa Wolffa z 54. minuty. Trójkolorowi mogli doprowadzić do remisu, a chwilę później przegrywali dwoma golami. Niemcy już nie wypuścili niezwykle cennego zwycięstwa z rąk.

Duńczycy byli jedynym zespołem, który był pewny półfinału ME jeszcze przed środowymi spotkaniami. Mecz z Norwegią był więc ważny tylko w kontekście półfinałowego rywala. Ostatecznie podopieczni trenera Nikolaja Jacobsena wygrali z Norwegami 38:24 i w 1/2 finału zmierzą się z Islandią.

Co ciekawe, Islandczycy pierwszy raz po 16 latach awansowali do fazy medalowej. W 2010 roku w meczu o 3. miejsce wygrali z Biało-Czerwonymi i ostatni raz zdobyli medal w ME.

Ostatnią drużyną, która awansowała do półfinałów w tegorocznym czempionacie jest Chorwacja. Wicemistrzowie świata dopiero w drugiej połowie spotkania z Węgrami przechylili zwycięstwo na swoją korzyść.

Interesujący jest fakt, że w czterech drużynach, które powalczą o medale jest aż trzech szkoleniowców z Islandii. Alfred Gislason prowadzi Niemców, Dagur Sigurdsson Chorwatów, a Snorri Steinn Gudjonsson swoich rodaków.

Wyniki środowych meczów ME piłkarzy ręcznych:

Hiszpania - Portugalia 27:35 (12:16)

Słowenia - Islandia 31:39 (16:18)

Chorwacja - Węgry 27:25 (13:15)

Niemcy - Francja 38:34 (19:15)

Dania - Norwegia 38:24 (19:16)

Szwajcaria - Szwecja 21:34 (12:14)

Pary półfinałowe ME piłkarzy ręcznych:

Chorwacja - Niemcy

Dania - Islandia

Spotkania w ramach 1/2 finału mistrzostw Starego Kontynentu odbędą się w piątek 30 stycznia. Finał zaplanowano na niedzielę 1 lutego o godzinie 18:00.