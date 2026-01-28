Powrót na stronę główną

Dostali setki tysięcy z kasy miasta. Już wszedł tam prokurator

W 2023 roku szczypiorniści Stali Gorzów mieli otrzymać 650 tysięcy złotych z miejskich dotacji. W tej sprawie istnieją jednak spore wątpliwości, a do akcji wkroczyła już prokuratura. Okazuje się, że mogło dojść do podrabiania dokumentów.
DLORZ
Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Jak podaje "Gazeta Lubuska", zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył w prokuraturze gorzowski magistrat. Na temat tej sprawy wypowiedział się Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.- Zawiadomienie wpłynęło 18 listopada 2024 roku. W styczniu 2025 wszczęto dochodzenie. Dotyczy ono podrabiania dokumentów. Chodzi o podpisy na 163 rachunkach na rzecz Stali Gorzów w celu użycia tych dokumentów za autentyczne. Faktury były wystawiane przez dwa podmioty. Wyglądają, jakby były podpisane przez jedną osobę - stwierdził prokurator w rozmowie ze wspomnianym medium.

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Zamieszanie wokół Stali Gorzów. Doszło do przestępstwa?

Wszystko zaczęło się w 2023 roku, kiedy Stal Gorzów otrzymała dwie dotacje z miejskich pieniędzy na tak zwany sport wyczynowy. Najpierw chodziło o kwotę 500 tysięcy złotych, a następnie miasto przyznało jeszcze 150 tysięcy złotych. Jak się jednak okazało po czasie, możliwe, że nie wszystko przebiegało wówczas zgodnie z prawem.

ZOBACZ TEŻ: Gorzkie słowa selekcjonera Polaków. Zabrał głos po kompromitacji

Na jakim etapie znajduje się dochodzenie, które - zgodnie ze słowami Romana Witkowskiego - rozpoczęło się na początku poprzedniego roku? "Gazeta Lubuska" podaje, że ponad miesiąc temu prokuratura poprosiła o opinię biegłych, którzy mają dokładnie zbadać, czy doszło do podrobienia dokumentów. W przypadku popełnienia przestępstwa, winnemu będzie grozić kara pozbawienia wolności sięgająca od trzech miesięcy do pięciu lat.

Zespół Stali Gorzów w piłce ręcznej obecnie występuje w Lidze Centralnej. Największe sukcesy osiągał w latach osiemdziesiątych. W 1988 roku zajął drugie miejsce, a w 1986 roku trzecie miejsce w rozgrywkach Pucharu Polski. Wtedy Stal występowała oczywiście w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Były prezes PZPN, król strzelców Mundialu w RFN w 1974 roku (7 goli):

Quiz dla prawdziwych fanów piłki nożnej. Pytamy o najlepszych polskich piłkarzy. Mistrz pobije 7/10