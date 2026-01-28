Po porażce, która zepchnęła reprezentację do preeliminacji mistrzostw świata, pod tekstem o występie kadry pojawiła się sonda dotycząca jej przyszłości. Odpowiedzi szybko zaczęły układać się w wyraźny trend. Kibice nie skupiali się już na samym meczu, lecz na pytaniu znacznie szerszym, o sens odbudowy i realne szanse powrotu do światowej czołówki. Sonda portalu Gazeta.pl stała się wyraźnym barometrem nastrojów wokół polskiej piłki ręcznej. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

Kibice nie mają złudzeń. Wynik sondy pokazuje skalę braku wiary

Zdecydowana większość głosujących odpowiedziała negatywnie na pytanie o szybki powrót reprezentacji do światowej elity. Opcję ''nie'' wskazało 89,63 proc. głosujących, czyli 890 osób z 993 biorących udział w sondzie (wynik z dnia 28.01.2026 roku). To pokazuje, że porażka nie jest traktowana jako wypadek przy pracy, lecz jako kolejny etap dłuższego kryzysu. Nieliczni optymiści wciąż wierzą w odbudowę. Odpowiedź ''tak'' zaznaczyło jedynie 10,37 proc. uczestników sondy, czyli 103 osoby. Ich głosy giną jednak w morzu sceptycyzmu. Wynik sondy sugeruje, że zaufanie zostało utracone nie tylko do aktualnej formy drużyny, lecz także do całego systemu szkolenia i zarządzania kadrą. To wyraźny sygnał ostrzegawczy dla władz związku.

Porażka z Włochami przelała czarę goryczy. To był moment graniczny

W komentarzach do sondy często przewija się jeden motyw. Mecz z Włochami został odebrany jako symbol upadku. Dla wielu osób kompromitująca końcówka spotkania była dowodem na brak kontroli, doświadczenia i odpowiedzialności w kluczowych momentach. Nie chodziło tylko o wynik, lecz o sposób, w jaki drużyna oddała zwycięstwo. Kibice zwracają uwagę, że wcześniejsze niepowodzenia można było tłumaczyć siłą rywali. Tym razem argumenty się skończyły. Włosi byli zespołem, z którym Polska powinna wygrać, nawet będąc w kryzysie. Przegrana w takich okolicznościach znacząco wpłynęła na ocenę całej reprezentacji.

Brak planu na przyszłość budzi największy niepokój. Same hasła już nie wystarczą

Odpowiedzi w sondzie pokazują narastające zniecierpliwienie powtarzanymi zapowiedziami odbudowy i promocji dyscypliny. Kibice coraz częściej oczekują konkretów, a nie deklaracji bez pokrycia w wynikach. Samo mówienie o szkoleniu młodzieży nie wystarcza, gdy seniorska kadra notuje kolejne nieudane turnieje i w ostatnich latach wypada coraz słabiej na tle rywali. Wielu głosujących podkreśla, że brak wyraźnego planu sportowego odbiera nadzieję na szybkie zmiany. Preeliminacje mistrzostw świata są postrzegane jako symboliczny krok w tył. Ten kontekst sprawia, że wiara w powrót do elity jest dziś wyjątkowo niewielka.