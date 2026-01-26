Niemcy mieli wszystko w swoich rękach. Oto co zrobili z mistrzami olimpijskimi

Piłkarze ręczni z Niemiec oraz Danii blisko półtora roku temu stoczyli walkę o mistrzostwo olimpijskie (ci drudzy wygrali 39:26). Obecnie oba zespoły toczą walkę o awans do czołowej czwórki mistrzostw Europy (w Szwecji, Norwegii oraz Danii), a kluczowy był ich bezpośredni mecz w trzeciej, przedostatniej kolejce drugiej fazy grupowej.

Dania wyraźnie lepsza od Niemców w hicie mistrzostw Europy

W lepszej sytuacji byli Niemcy, którzy wychodzili na parkiet z kompletem sześciu punktów, podczas gry rywale z czterema punktami. Pierwsze prowadzenie objęli Duńczycy, którzy odzyskali je po lepszych minutach Niemców. Jednak różnica była najwyżej trzybramkowa, a na koniec pierwszej części było 13:12 dla współgospodarzy ME.

W drugiej połowie dalej radzili sobie oni lepiej, a że mieli też w bramce skutecznego Emila Nielsena, to przewaga zaczęła rosnąć. W 45. minucie było to już pięć bramek, a potem zrobiło się jeszcze więcej, bo siedem. W ostatnich minutach bezradność Niemców aż biła po oczach, ich porażka była zasłużona. Skończyli z wynikiem 26:31. Chociaż piłkarzem meczu został Nielsen, który odbił 14 z 40 rzutów. Po osiem goli zdobyli Simon Pytlick oraz Mathias Gidsel.

Duńscy piłkarze ręczni już są w półfinale mistrzostw Europy. Niemcy zagrają o być albo nie być

Po tym spotkaniu Duńczycy powiększyli dorobek do 6 pkt, zostali liderami grupy I, a przede wszystkim zapewnili sobie awans. Dlaczego? Otóż do półfinału przejdą po dwa najlepsze zespoły, a w ostatniej kolejce mistrzów świata, w przypadku braku zwycięstwa z Norwegią, mogą wyprzedzić już tylko Niemcy, zdobywając więcej punktów. A zagrają z walczącą o awans Francję.

Obrońcy tytułu mają 2 pkt straty do Danii i przegrali z nią mecz bezpośredni, zatem na pewno jej nie wyprzedzą - przy równej liczbie decyduje bilans bezpośrednich starć, a współgospodarze ME pokonali obu najgroźniejszych rywali. Oni zagrają ze sobą o drugi bilet do półfinału, ale to Francja musi wygrać. Pozostałe trzy zespoły są już bez szans, ostatnie mecze grupy I odbędą się w środę 28 stycznia.

Tabela grupy I mistrzostw Europy (wlicza się jeden wynik z pierwszej fazy grupowej)