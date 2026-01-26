Wielka sensacja na ME! Obrońcy tytułu znaleźli się pod ścianą

Francuscy piłkarze ręczni na mistrzostwach Europy w Danii, Norwegii oraz Szwecji bronią tytułu. Drugą fazę grupową rozpoczęli od porażki z pierwszym współgospodarzem (29:32), a potem pokonali Portugalię (46:38). W trzeciej serii gier rywalizowali z Hiszpanią, która jedną nogą była poza turniejem (zero punktów po dwóch spotkaniach drugiej rundy).

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

Francuscy piłkarze ręczni zaskoczeni na mistrzostwach Europy. Pokaźna strata po pierwszej połowie

W początkowej fazie spotkania żadna z drużyn nie wypracowała sobie dużej przewagi. Dopiero od stanu 8:8 zaczęli odskakiwać Hiszpanie. Pod koniec pierwszej połowy było to nawet sześć punktów i ostatecznie brązowi medaliści olimpijscy schodzili na przerwę z rezultatem 20:14. W dużej mierze za sprawą skutecznej defensywy.

Po wznowieniu gry mogło się wydawać, że obrońcy tytułu są na straconej pozycji, albowiem przegrywali już 16:23. Jednak zdołali się otrząsnąć, m.in. za sprawą skutecznej gry przez koło z Benjaminem Tournatem czy kolejnych parad bramkarza Remiego Desbonneta, i doskoczyli do przeciwników nawet na jedną bramkę (25:26). A do końca było nieco ponad 12 minut.

Sprawdź również: Klamka zapadła. Oto decyzja ws. selekcjonera Polski po klęsce na ME

Francuzi gonili, ale nie dogonili Hiszpanii. I mają problem na finiszu drugiej fazy ME

Jednak na więcej mistrzów Europy nie było stać. Głównie dlatego, że zatrzymywał ich bramkarz Sergey Hernanedez, a hiszpańscy zawodnicy z pola byli dużo skuteczniejsi. Znowu zrobiło się pięć goli różnicy (33:28), a selekcjoner Francuzów wziął ostatni czasu.

Czy przyniosło to efekt? Niespecjalnie, gdyż jego zawodnicy odrobili tylko jedno trafienie i przegrali 32:36 (najskuteczniejszy na parkiecie Ian Barrufet zdobył 10 bramek i został MVP). Przez to mogą mieć bardzo trudną sytuację w walce o pierwsze dwa miejsca w grupie - jeśli w poniedziałek wieczorem (godz. 20:30) Duńczycy pokonają Niemców, to oba te zespoły będą miały po sześć punktów (przy równym dorobku punktowym decydują mecze bezpośrednie, a przecież Francuzi z Danią przegrali).

Na zakończenie drugiej fazy grupowej mistrzostw Europy Francuzi zmierzą się z Niemcami, Hiszpanie z Portugalczykami, a Duńczycy z Norwegami (wszystkie spotkania w środę 28 stycznia).