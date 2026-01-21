Porażka Niemców z Serbami i remis Portugalii z Macedonią Północną - to były do wtorkowego dnia największe sensacje mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych rozgrywanych po raz pierwszy w historii w aż trzech państwach (Dania, Norwegia, Szwecja).

Gigantyczna sensacja na ME! 4377 dni i koniec. Zawstydzili Polaków

We wtorek doszło do największej sensacji ME 2026. Mistrzowie świata z czterech ostatnich turniejów! (2019, 2021, 2023 i 2025!) - Duńczycy przegrali z Portugalią 29:31 (11:12). Najwięcej goli dla zwycięzców zdobył znakomity duet braci: Francisco i Martim Costa (po 9.), a dla przegranych - Mathias Gidsel (8.).

"Ogromny szacunek dla portugalskiej drużyny narodowej i jej rozwoju. Dziś zaprezentowali się jako kompletny zespół. Ich mentalność – wiara w wygraną z Danią była naprawdę imponująca. Co więcej, w końcu zobaczyliśmy drużynę, która była taktycznie bardzo dobrze przygotowana na grę w Danii po obu stronach boiska. Mieli gotowe odpowiedzi na każdą duńską korektę. Naprawdę imponujące" - napisał w serwisie X Rasmus Boysen, znany ekspert piłki ręcznej i były zawodnik.

"Portugalia pokonała Duńczyków i to na ich terenie! Są dopiero drugim zespołem po Francji, który po 4377 dniach wygrał z Danią w Herning na dużym turnieju! 26.01.2014 (finał ME): Dania - Francja 32:41 i 20.01.2026 (faza grupowa ME): Dania - Portugalia 29:31" - dodał dziennikarz Paweł Nowakowski.

Niesamowite! Portugalia pokonała Danię w fazie grupowej Mistrzostw Europy! Na ich terenie! Czterokrotnych mistrzów świata! Można! Można! - dodał w serwisie X Sportowy Rytm Dnia.

Portugalia zrewanżowała się Duńczykom za wysoką porażkę 27:40, w półfinale ubiegłorocznych mistrzostw świata. To dopiero druga porażka w historii Duńczyków na największej hali w tym państwie - Jyske Bank Boxen. Na tym obiekcie drużyna ma imponujący bilans: 25 zwycięstw i dwie porażki.

Portugalia dokonała czegoś wielkiego! Zawstydziła Polaków, którzy w tym turnieju zawiedli na całej linii, przegrali wszystkie trzy mecze i zajęli ostatnie miejsce w grupie. "Włoscy piłkarze ręczni aż 28 lat czekali na zwycięstwo w mistrzostwach Europy. W całej historii piłki ręcznej na takim turnieju byli dotąd tylko raz i to tylko dlatego, że go zorganizowali. A teraz w kuriozalnych okolicznościach pokonali Polskę 29:28 i zepchnęli naszą kadrę do preeliminacji MŚ. Szkoda, że komentując tę kompromitację, prezes Sławomir Szmal ugryzł się w język" - pisał o występie Polaków Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Duńczycy po tej porażce bardzo utrudnili sobie drogę do obrony trofeum i zdobycia po raz piąty z rzędu mistrzostwa świata. To dlatego, że II rundę rozpoczną z zerowym dorobkiem punktowym. Gospodarze zmierzą się w niej z Francją (22 stycznia), Hiszpanią (24 stycznia), Niemcami (26 stycznia) i Norwegią (28 stycznia). Tę fazę Duńczycy, Norwegowie i Hiszpanie rozpoczną z zerem, a Portugalczycy, Niemcy i Francuzi z dwoma punktami. Dwie najlepsze drużyny tej grupy awansują do półfinału.

Wtorkowe wyniki mistrzostw Europy: