Kompromitacja to mało powiedziane. Oto tabela grupy Polaków na ME

Polscy piłkarze ręczni zakończyli udział w mistrzostwach Europy. W pożegnalnym meczu zmierzyli się z Włochami, którzy także nie mieli już szans na awans, lecz mecz nie był zupełnie pozbawiony stawki. Skończyło się wynikiem 29:28 dla Włoch. Tak wygląda tabela grupy F mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych po meczu Polska - Włochy.
mecz Polska - Włochy na mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych
Polscy piłkarze ręczni w dwóch pierwszych meczach grupowych na mistrzostwach Europy (w Danii, Norwegii oraz Szwecji) wyraźnie przegrali z Węgrami (21:29) oraz Islandią (23:31). To oznaczało dla nich koniec marzeń o awansie, ale mieli do rozegrania jeszcze spotkanie z Włochami.

Polscy piłkarze ręczni zakończyli mistrzostwa Europy z Włochami. Oto tabela grupy F po tym meczu

Polakom zależało na zwycięstwie (albo chociaż remisie), które dałoby im trzecie miejsce w grupie oraz korzystniejszą sytuację w kwalifikacjach mistrzostw świata 2026. Po pierwszej połowie przegrywali 13:15, a choć w drugiej połowie byli lepsi, to ostatecznie w dramatycznych okolicznościach ponieśli porażkę 28:29. Najskuteczniejszy w polskim zespole był Mikołaj Czapliński, zdobywca aż 12 bramek (ogółem w kadrze ma ich 100), z czego sześciu w rzutach karnych.

Przez to reprezentacja Polski zakończyła zmagania na czwartym, czyli ostatnim miejscu w grupie F. W dodatku bez żadnego punktu, co jest bardzo bolesnym podsumowaniem występu zespołu prowadzonego przez Jotę Gonzaleza. O tym, kto zajmie pierwsze miejsce w tabeli, zdecyduje środowy mecz Islandczyków i Węgrów, zaplanowany na godzinę 20:30.

Piłka ręczna. Tabela grupy F mistrzostw Europy

  1. Islandia - 2 mecze, 4 punkty, 70-49 bilans bramek
  2. Węgry - 2, 4 pkt, 61-47
  3. Włochy - 3, 2 pkt, 81-99
  4. Polska - 3, 0 pkt, 72-89

Druga faza mistrzostw Europy w piłce ręcznej, z udziałem 12 zespołów, zostanie rozegrana w dniach 22-28 stycznia. Półfinały zaplanowano na 30 stycznia, a mecze o medale na 1 lutego.

