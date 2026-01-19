Nie mogą uwierzyć, co zrobili Polacy. Ale łomot

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych zawiodła w drugim meczu z rzędu na mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych rozgrywanych w aż trzech państwach: Szwecji, Danii i Norwegii. Biało-Czerwoni w niedzielny wieczór przegrali wysoko 23:31 z Islandią i stracili szanse na wyjście z grupy.

Islandczycy zachwyceni wygraną z Polską. "Przejechali się"

Islandzkie media są zachwycone postawą swojego zespołu. Tamtejsi dziennikarze napisali sporo artykułów po spotkaniu z Polską, ale głównie koncentrują się na postawie swojego zespołu. Bardzo chwalą Haukura Thrastarsona, jednego z najlepszych zawodników meczu, byłego zawodnika najbardziej utytułowanej polskiej drużyny piłki ręcznej - Industrii Kielce.

Co Islandczycy piszą o Polakach? "Co się stało z Polakami?" - pyta portal "Visir". "Ośmiobramkowe zwycięstwo nad Polską na mistrzostwach Europy było po prostu niesamowite. Polacy w pierwszej połowie nie byli słabi, mieli nawet przewagę, aż do momentu, gdy przyszedł z pomocą Haukur Thrastarson. Punktem zwrotnym w drugiej połowie była analiza wideo faulu Magnussona. Po tej sytuacji odskoczyliśmy. Kibice Islandii całkowicie zniechęcili Polaków" - dodaje dziennikarz.

"Islandczycy przejechali się na Polakach" - to tytuł artykułu z "Mbl.is".

"Islandia grała lepiej, ale wejście Thrastarsona miało duże znaczenie. Gra ofensywna wtedy stała się znacznie lepsza po jego pojawieniu się na parkiecie. Polacy wzięli dwie przerwy po zaledwie ośmiu minutach drugiej połowy, ale nic im to nie dało" - czytamy.

Tymczasem islandzka telewizja "RUV" opisuje drugą połowę jako "Blitzkireg", co z niemieckiego oznacza: wojna błyskawiczna.

"Polacy byli nie do przejścia przed przerwą, ale potem jakby ktoś odciął im prąd. W dziewięć minut stracili osiem bramek, a zdobyli tylko trzy. Islandia przejechała się na Polsce już na początku drugiej połowy. Trener Polaków próbował ratować sytuację i brał czas. W odpowiedzi Islandczycy za chwilę prowadzili aż 10 golami" - dodaje "RUV".

Islandia na zakończenie fazy grupowej zmierzy się we wtorek, 20 stycznia z Węgrami. Początek meczu o godz. 20.30.