15 bramek jednego szczypiornisty! Ależ sensacja na ME

Reprezentacja Portugalii w piłce ręcznej to bez wątpienia jeden z tych zespołów, który w ostatnich latach zrobił największe postępy na międzynarodowej arenie. Portugalczycy na ostatnich mistrzostwach świata zajęli znakomite czwarte miejsce, najwyższe w historii tej reprezentacji. Na Euro 2024 zostali sklasyfikowani na siódmej pozycji. Prawdziwą furorę w tej kadrze robią bracia Martim i Francisco Costa. Ten drugi jest przymierzany, by zastąpić Dika Memie w najbardziej utytułowanej drużynie świata - FC Barcelonie.

Na tych mistrzostwach Europy Portugalczycy trafili w grupie B na Danię, Macedonię Północną i Rumunię. W pierwszym meczu pokonali Rumunów 40:34 (23:15). W drugim meczu byli zdecydowanymi faworytami z Macedonią Północną, która na ostatnich turniejach rangi mistrzowskiej, w których wzięła udział, spisywała się słabo (17. miejsce na Euro 2024 i 15. pozycja na MŚ 2025).

Tymczasem w sobotnie popołudnie nie było widać różnicy między tymi zespołami. Od początku mecz był bardzo wyrównany. W pierwszej połowie żadnej z drużyn nie udało się prowadzić wyżej niż dwoma bramkami. Na początku drugiej części faworyci wypracowali nawet pięciobramkową przewagę (19:14 i 22:17). Nie potrafili jej jednak utrzymać. Jeszcze w 46. minucie Portugalczycy wygrywali 25:21. Ale zupełnie stanęli.

W efekcie doszło do pasjonującej końcówki. W 58. minucie trafił Antonio Areia i Portugalia prowadziła 29:28. Po chwili odpowiedział jednak Martin Velkovski. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego miała szansę na zdobycie zwycięskiej bramki, ale Martim Costa i Leonel Fernandes rzucili nieskutecznie.

W drużynie Macedonii Północnej aż 15 bramek zdobył Filip Kuzmanovski, a pomylił się zaledwie trzy razy. Był najlepszym zawodnikiem meczu. Francisco Costa rzucił 11 goli (11/15).

To druga sensacja na mistrzostwach Europy. Do pierwszej doszło w sobotę, gdy Niemcy przegrali 27:30 z Serbią.

Po tym remisie obie drużyny zachowały szanse na wyjście z grupy. Portugalia ma trzy punkty i jest liderem, a Macedonia Północna ma punkt. Nie został rozegrany jeszcze jeden mecz tej grupy w drugiej kolejce: Dania - Rumunia (niedziela, godz. 20.30).

W ostatniej kolejce Portugalia zmierzy się z Danią (wtorek, 20 stycznia, godz. 20.30), a Macedonia Północna z Rumunią (20 stycznia, godz. 18).

