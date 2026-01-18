Kapitan reprezentacji Polski naprawdę powiedział to po blamażu na ME

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych przegrała drugi mecz rundy wstępnej. Nasz zespół rozpoczął mistrzostwa Europy od porażki z Węgrami. Tym razem musiał uznać wyższość Islandczyków. Skandynawski zespół wygrał 31:23.
Po spotkaniu głos zabrał kapitan reprezentacji Polski Arkadiusz Moryto. Lider zespołu podkreślił, że Polacy zagrali dobrą pierwszą połowę. W drugiej części popełnili jednak zbyt dużo błędów, które zaważyły na końcowym rezultacie. I nie jest to pierwszy taki przypadek.
- Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, ale w drugiej straciliśmy za dużo piłek, mieliśmy zbyt wiele strat, aby walczyć z dobrą drużyną z Islandii, zagrali bardzo dobrze - stwierdził. Bardziej mogą niepokoić inne słowa. - Jest tak samo, jak dwa dni temu - dodał, nawiązując do porażki z węgierską kadrą.
Moryto podkreślił, że oba mecze niespecjalnie różniły się przebiegiem. A schematy i rozwiązania szykowane na treningach potem mają zawodzić. - Zagraliśmy dwa bardzo podobne mecze. Dużo ćwiczymy i trenujemy, ale nie przełożyło się to na mecz, zwłaszcza w drugiej połowie. Nie poszło nam dobrze - skomentował Moryto.
Na koniec wywiadu 28-latek został poproszony o podsumowanie po polsku (wcześniej mówił po angielsku). - Zagraliśmy pierwszą połowę naprawdę dobrze, szczególnie w obronie. Islandia nie mogła się przebić, ale pod wpływem zmęczenia zaczęliśmy gubić piłki. Niestety kontynuowaliśmy to w drugiej połowie, wynik jest, jaki jest. Myślę, że obrona była naprawdę okej, ale za dużo błędów z naszej strony - zakończył. Choć po takim spotkaniu bardzo trudno chwalić defensywę.
Dwie porażki sprawiły, że nasz zespół będzie rywalizować prawdopodobnie jedynie o trzecie miejsce. W ostatnim meczu zmierzymy się z Włochami. Spotkanie rozpocznie się 20 stycznia, o godzinie 18:00.