Koncert jednej drużyny w arcyważnym meczu Polaków na ME

Dla reprezentacji Polski, już w drugiej kolejce mistrzostw Europy, był to już mecz o przysłowiowe życie. Biało-Czerwoni nie mogli praktycznie przegrać w Kristianstad z Islandią, by zachować szanse na wyjście z grupy. Z drugiej strony to właśnie Islandczycy byli zdecydowanym faworytem pojedynku, bo uważani są za kandydatów nawet do strefy medalowej.
- Można bić brawo Polakom za to, jak rozgrywają mecz. To jest bardzo przyjemna niespodzianka. Polska nie pęka przed Islandią, a tego się obawialiśmy. Bijemy się z nimi w starym stylu - mówił komentator TVP Sport po 20 minutach meczu, w momencie gdy Snorri Steinn Gudjonsson, trener Islandii poprosił o czas przy wyniku 8:8 (wcześniej Polacy prowadzili pięć razy jednym golem). Przerwa pomogła, bo po niej Islandczycy zdobyli trzy gole z rzędu. Polacy cały czas jednak walczyli o korzystny wynik, grali lepiej niż w meczu z Węgrami, zwłaszcza w obronie i mieli wsparcie w bramkarzu Miłoszu Wałachu (sześć obron w I połowie).
Ofensywa znów pozostawiała wiele do życzenia. Do przerwy Polacy mieli tylko 54-procentową skuteczność (10/19) i sześć strat. Dwa banalne błędy popełnił rezerwowy rozgrywający Paweł Paterek - najpierw podał rywalowi niemal w ręce, a potem wyrzucił piłkę w aut. Ostatnią akcję tej części Polacy źle rozegrali, Ariel Pietrasik oddał nieprzygotowany rzut, ale na szczęście Wałach obronił rzut rywala w kontrze. Jeszcze długo po gwizdku na przerwę trener Jota Gonzalez tłumaczył Michałowi Daszkowi, co źle zrobił w ostatniej akcji.
- Gramy bardzo dobrze w obronie i spokojniej w ataku niż z Węgrami. Pogadamy troszkę w szatni, by grać jeszcze lepiej w ofensywie. Ćwiczyliśmy defensywę 5-1, by wyłączyć z gry Kristjanssona i na razie nam się to udaje - mówił w przerwie Piotr Jarosiewicz.
Kluczowy dla losów meczu był fragment gry od 32. do 36. minuty. Wtedy Polacy stracili aż cztery gole z rzędu, w dodatku w momencie, gdy grali w przewadze! Wtedy Michał Olejniczak i Piotr Jędraszczyk popełnili faule w ataku. Chwilę później dwie z rzędu straty miał Pietrasik, a rywale odskoczyli na aż 21:13. Po zaledwie ośmiu minutach tej części trener Gonzalez wziął już dwa czasy.
Można było sobie wtedy zadać pytanie - co się stało z kadrą Polski tą z pierwszej połowy, bo ofensywa zupełnie nie funkcjonowała (aż 10! strat w drugiej części) i słabo też funkcjonowała obrona. - Co się stało z reprezentacją? Aż przykro patrzeć - dodawał komentator TVP Sport.
Polacy przegrali aż ośmioma bramkami. Jeśli w niedzielę wieczorem Węgrzy nie przegrają z Włochami, to Biało-Czerwoni stracą szanse na wyjście z grupy.
W trzeciej kolejce Polacy zmierzą się z Włochami. Mecz rozpocznie się we wtorek, 20 stycznia o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.