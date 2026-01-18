Oto co zrobił trener reprezentacji Niemiec. "Bezprecedensowa głupota"

Reprezentacja Niemiec piłkarzy ręcznych była jednym z faworytów do zdobycia medalu na tegorocznych mistrzostwach Europy, rozgrywanych w trzech państwach: Danii, Szwecji i Norwegii. Nic w tym dziwnego, w końcu to aktualni wicemistrzowie olimpijscy i czwarta drużyna Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak piłkarze radzą sobie z hejtem? Łukasik: Najgorsze to, gdy przypną nam łatkę

Fatalny błąd trenera przyczynił się do porażki Niemców. Byli piłkarze mocno go krytykują

Niemcy w pierwszym meczu ME pokonali Austrię 30:27 (12:8). W drugim spotkaniu zmierzyli się z Serbią i po fatalnej drugiej połowie sensacyjnie przegrali 27:30 (17:13). Winni porażki byli nie tylko zawodnicy, ale też uznany trener Alfred Gislason, który popełnił w końcówce meczu fatalny błąd. W 58. minucie, gdy Serbowie prowadzili 26:25, Niemcy mieli piłkę. Rozgrywający Juri Knorr znalazł się na świetnej pozycji na kole i zdobył bramkę. Za chwilę upadł z rozpaczy i zasłonił twarz, bo w tym samym momencie, gdy oddawał rzut, trener Gislason poprosił o czas. W efekcie trafienie nie zostało uznane. Po przerwie Gislasona Niemcy nie zdobyli gola!

Niemiecki szkoleniowiec wziął winę na siebie. - Rzucamy bramkę, gdy przegrywamy jednym golem, a ja akurat biorę przerwę. To oczywiście był fatalny błąd i tylko i wyłącznie moja wina - przyznał po meczu.

- Nie wiem, czy powinienem odpowiadać na to pytanie o ten błąd. Przerwa nie była wskazana w tym momencie. Takie rzeczy w piłce ręcznej się jednak zdarzają - dodał Knorr. - To była niefortunna sytuacja, ale to nie dlatego przegraliśmy mecz - dodał Lukas Mertens.

Błąd Gislasona został zauważony nie tylko przez niemieckie, ale też media na całym świecie. "Świat huczy o szokującym ruchu trenera Niemiec! Dopuścił się bezprecedensowej głupoty i poprowadził Serbię do zwycięstwa" - to tytuł z Kurir.rs.

Gislasona mocno skrytykowali byli niemieccy piłkarze ręczni.

- Alfred prowadził drużynę fatalnie. Możecie to śmiało napisać. Myślę, że chłopakom na boisku brakowało wsparcia z linii bocznej. Takie odniosłem wrażenie. Prawie mi ich żal. Tak niekreatywna gra w ataku nie wystarczy, by zdobyć medal. Przeraża mnie sposób, w jaki atakujemy - przyznał były rozgrywający Michael Kraus.

- Jeśli w ataku nie idzie nam najlepiej, to nie mamy planu B. Jeśli spojrzeć na inne reprezentacje, to od dawna stosują ustawienie siedmiu na sześciu w ataku pozycyjnym. U nas tak się nie dzieje. Nie mamy takiej alternatywy, kiedy w ataku nie idzie nam dobrze - dodał Pascal Hens.

Bardzo ostro skomentował też niemiecką ofensywę były znakomity lewoskrzydłowy tej reprezentacji Stefan Kretzschmar.

Zobacz także: Łomot to mało powiedziane. Oto co się stało w grupie Polaków na ME

- Szczerze mówiąc, kierowca autobusu i fizjoterapeuta mogliby dziś stać na skrzydle. Żadna piłka nie dotarła do skrzydłowych - przyznał Kretzschmar.

Niemcy mają teraz skomplikowaną sytuację do wyjścia z grupy. Jeśli w ostatniej kolejce Serbia wygra z Austrią, to nasi zachodni sąsiedzi, by awansować, będą musieli pokonać Hiszpanię więcej niż trzema golami.