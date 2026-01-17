Powrót na stronę główną

Chorwacja była gigantycznym faworytem. Po 19 minutach wszyscy w szoku

Reprezentacja Chorwacji sensacyjnie doprowadziła swoich kibiców do wielkiego zdenerwowania w meczu ze słabeuszem - Gruzją. W 19. minucie sensacyjnie przegrywała aż 6:12. W końcówce meczu było bardzo gorąco.
Była 19. minuta meczu grupy E mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych: Chorwacja - Gruzja, a kibice byli w szoku. Zdecydowani faworyci, aktualni wicemistrzowie świata - Chorwaci przegrywali bowiem aż 6:12 z Gruzją, która dopiero po raz drugi w historii jest na wielkim turnieju (na Euro w 2024 roku zajęła 18. miejsce, a nigdy nie grała w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich). 

Chorwacja była gigantycznym faworytem. Po 19 minutach szok

Faworyci potrafili się podnieść jeszcze w I połowie. Między 19. a 27. minutą zdobyli aż siedem bramek z rzędu! i prowadzili 13:12. Nie potrafili jednak odskoczyć rywalom na większą różnicę goli. Jeszcze w 53. minucie było 27:27 i zapowiadało się na gigantyczną sensację, największą podczas tegorocznych mistrzostw Europy. Końcówkę lepiej jednak rozegrali Chorwaci i wygrali 32:29. 

"Było tak blisko największego sukcesu w historii gruzińskiej piłki ręcznej. Ależ to był występ — mogą być z siebie dumni. Pięć lat temu grali w Challenge Trophy. Teraz walczyli z wicemistrzami świata! Przy tak utalentowanych zawodnikach jak Tskhovrebadze i Kalandadze potencjał rozwoju jest wciąż ogromny" - podsumował w serwisie X znany ekspert od piłki ręcznej i były zawodnik - Rasmus Boysen. 

Najwięcej goli dla zwycięzców zdobył Marko Sostarić (8. i świetna skuteczność 8/9), a dla przegranych Giorgi Tskhovrebadze (7.). 

Chorwacja po tej wygranej została pierwszym liderem grupy E. Grają w niej też Szwecja oraz Holandia. Wicemistrzowie świata w drugiej kolejce zmierzą się z Holandią (19 stycznia, godz. 18). 

Sobotnie wyniki mistrzostw Europy: 

  • Chorwacja - Gruzja 32:29 (15:14)
  • Austria - Hiszpania 25:30 (12:19)
  • Ukraina - Francja 26:46 (12:24)

