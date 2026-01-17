Reprezentant Polski naprawdę to powiedział po meczu z Węgrami

Zupełnie inaczej polscy piłkarze ręczni wyobrażali sobie start mistrzostw Europy. Nasi reprezentanci rozpoczęli grę w fazie wstępnej turnieju od wysokiej porażki 21:29 z Węgrami. Na zwycięstwo z tą reprezentacją na imprezie rangi mistrzowskiej czekamy od 50 lat.

Maciej Gębala komentuje porażkę. "To nas zniszczyło"

Po spotkaniu głos zabrał Maciej Gębala. W rozmowie z TVP Sport nasz reprezentant skomentował przyczyny sromotnej porażki.

- Mecz nie był taki zły, ale… łatwo jest to wytłumaczyć, skoro nie trafiliśmy tylu stuprocentowych sytuacji, a do tego zmarnowaliśmy cztery rzuty karne. Nie czuję wstydu po tym meczu, jeśli chodzi o styl gry, bo każdy z nas walczył. Biliśmy się w obronie i ataku, szliśmy mocno na ich bramkę i nie poddawaliśmy się. Tylko ta piłka nie chciała wpaść i to był największy problem. Do tego traciliśmy gole po rzutach na pustą bramkę… Brak skuteczności i błędy własne – to nas zniszczyło. Przegraliśmy sami ze sobą, bo Węgrzy nie grali jakichś mega zawodów - powiedział w rozmowie z TVP Sport Maciej Gębala.

"Wiemy, że mogliśmy ich pokonać"

Co ciekawe - Gębala zwraca też uwagę na to, że pierwszy przeciwnik w turnieju był zdecydowanie do pokonania. A porażka mocno komplikuje dalszą przygodę podczas Euro 2026.

- Szkoda, bo czasem jak się przegra mecz i ma się wrażenie, że przeciwnik był lepszy, to mówi się: dobra, to nie był nasz dzień. Ale Węgrzy dzisiaj naprawdę byli "do wzięcia". Problem w tym, że wiemy, że mogliśmy ich pokonać, dlatego to bardzo boli. Teraz będzie bardzo trudno, bo musielibyśmy pokonać Islandczyków, Włochów i liczyć, że komuś powinie się noga. Nie chcę wieszać psów na chłopakach, bo naprawdę widać było wolę walki od początku. Każdy był skoncentrowany. Tylko piłka nie chciała wpadać do bramki... - stwierdził Gębala.

Teraz czas na mecz z Islandią. Gębala analizuje rywala

Kolejnym przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Islandii. Rundę wstępną zakończymy rywalizacją z Włochami. Gębala przeanalizował najbliższego przeciwnika.

- Islandia nie jest trudna do analizy. Chłopaki rozpędzają się od połowy i jadą 1 na 1, bo w tym aspekcie mają najmocniejszych zawodników na świecie, jak Gisli Kristjansson, czy Omar Ingi Magnusson. Podejmują na parkiecie niesamowite decyzje i świetnie podają. Mój kolega z drużyny Viggo Kristjansson też w takiej kombinacyjnej grze jest niesamowity. Do tego mają super skrzydła i świetnych bramkarzy. Mówi się, że Islandia to kandydat do medalu, więc w meczu z nami będą jeszcze większym faworytem, niż Węgrzy - komentuje Gębala.