Tak wygląda tabela po meczu Polaków z Węgrami na ME piłkarzy ręcznych

Reprezentacja Polski od porażki z Węgrami rozpoczęła rozgrywane w Danii, Norwegii i Szwecji mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. W piątek w szwedzkim Kristianstad nasza ekipa wypadła dość blado. Nie wykorzystywała wielu sytuacji rzutowych i już po pierwszej połowie przegrywała 10:14. Po przerwie niewiele się zmieniło i ostatecznie skończyło się wynikiem 21:29. Niestety powoduje on, że kwestia awansu może być w naszym przypadku bardzo problematyczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilder myślał, że zabił Szpilkę. Wszyscy przeżyli chwile grozy

Polska przegrywa na otwarcie mistrzostw Europy. Tak wygląda tabela naszej grupy

Polska jak na razie rywalizuje w tzw. rundzie wstępnej. Trafiła w niej do grupy F - z Węgrami, Islandią i Włochami. W rozgrywanym nieco wcześniej meczu pomiędzy Islandią a Włochami dość pewnie zwyciężyła ta pierwsza. Rozbiła rywala 13 punktami 39:26 i dzięki temu to ona jest na prowadzeniu w tabeli. W dorobku ma 2 punkty przysługujące za jedną wygraną. Tyle samo jest na koncie Węgrów, ale Islandczycy wyprzedzają ich lepszym bilansem bramkowym.

W tej sytuacji nasi piątkowi rywale są na drugiej pozycji. Polska zajmuje natomiast trzecie miejsce. Podobnie jak czwarci Włosi nie zdobyliśmy jeszcze ani jednego punktu. Z Italią wygrywany jedynie korzystniejszym stosunkiem bramek. Mimo to nie możemy mieć powodów do radości.

Tabela grupy F mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn:

Islandia - 1 mecz, bramki 39:26, 2 pkt Węgry - 1 mecz, bramki 29:21, 2 pkt Polska - 1 mecze, bramki 21:29 , 0 pkt Włochy - 1 mecz, bramki 26:39, 0 pkt

Będą problemy z awansem! Kiepska sytuacja polskich szczypiornistów

Taki układ po pierwszej kolejce stawia bowiem Polaków w bardzo niekorzystnym położeniu. Awans do fazy zasadniczej mistrzostw Europy wywalczą jedynie po dwie ekipy z każdej grupy. Oznacza to, że nasi szczypiorniści nie mogą przegrać dwóch kolejnych meczów, a do tego będą musieli oglądać się na wyniki pozostałych spotkań w naszej grupie.

Kolejny mecz Polacy rozegrają w niedzielę 18 stycznia o godz. 18:00. Naszym przeciwnikiem będzie aktualny lider tabeli - Islandia. Biało-Czerwoni nie będą w tej konfrontacji faworytami. Dość powiedzieć, że Islandczycy uchodzą za jednego z faworytów do medalu w całym turnieju. Na zakończenie rundy wstępnej nasz zespół zmierzy się natomiast z Włochami. To spotkanie odbędzie się we wtorek 20 stycznia o 18:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.