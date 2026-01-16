Tak wygląda tabela po meczu Polaków z Węgrami na ME piłkarzy ręcznych

Reprezentacja Polski od porażki z Węgrami rozpoczęła rozgrywane w Danii, Norwegii i Szwecji mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. W piątek w szwedzkim Kristianstad nasza ekipa wypadła dość blado. Nie wykorzystywała wielu sytuacji rzutowych i już po pierwszej połowie przegrywała 10:14. Po przerwie niewiele się zmieniło i ostatecznie skończyło się wynikiem 21:29. Niestety powoduje on, że kwestia awansu może być w naszym przypadku bardzo problematyczna.
Polska jak na razie rywalizuje w tzw. rundzie wstępnej. Trafiła w niej do grupy F - z Węgrami, Islandią i Włochami. W rozgrywanym nieco wcześniej meczu pomiędzy Islandią a Włochami dość pewnie zwyciężyła ta pierwsza. Rozbiła rywala 13 punktami 39:26 i dzięki temu to ona jest na prowadzeniu w tabeli. W dorobku ma 2 punkty przysługujące za jedną wygraną. Tyle samo jest na koncie Węgrów, ale Islandczycy wyprzedzają ich lepszym bilansem bramkowym.
W tej sytuacji nasi piątkowi rywale są na drugiej pozycji. Polska zajmuje natomiast trzecie miejsce. Podobnie jak czwarci Włosi nie zdobyliśmy jeszcze ani jednego punktu. Z Italią wygrywany jedynie korzystniejszym stosunkiem bramek. Mimo to nie możemy mieć powodów do radości.
Tabela grupy F mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn:
Taki układ po pierwszej kolejce stawia bowiem Polaków w bardzo niekorzystnym położeniu. Awans do fazy zasadniczej mistrzostw Europy wywalczą jedynie po dwie ekipy z każdej grupy. Oznacza to, że nasi szczypiorniści nie mogą przegrać dwóch kolejnych meczów, a do tego będą musieli oglądać się na wyniki pozostałych spotkań w naszej grupie.
Kolejny mecz Polacy rozegrają w niedzielę 18 stycznia o godz. 18:00. Naszym przeciwnikiem będzie aktualny lider tabeli - Islandia. Biało-Czerwoni nie będą w tej konfrontacji faworytami. Dość powiedzieć, że Islandczycy uchodzą za jednego z faworytów do medalu w całym turnieju. Na zakończenie rundy wstępnej nasz zespół zmierzy się natomiast z Włochami. To spotkanie odbędzie się we wtorek 20 stycznia o 18:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.