Piłka ręczna. O której mecz Węgry - Polska? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, LIVE]

Polscy piłkarze ręczni lada moment rozpoczną mistrzostwa Europy w Danii, Norwegii i Szwecji. Będzie to dla nich pierwsza impreza pod wodzą selekcjonera Joty Sancheza, który nie mógł powołać m.in. Kamila Syprzaka (kontuzja) czy Szymona Sićki (zawiesił występy w kadrze z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych).

Piłka ręczna. O której mecz Węgry - Polska?

- Uważam, że mamy bardzo silny blok defensywny, więc to ma być nasz duży plus. Chciałbym też, żeby to była reprezentacja charakterna, walcząca i nieodpuszczająca rywalom ani na moment przez cały mecz - mówił przed startem turnieju kapitan kadry Arkadiusz Moryto. Tuż przed turniejem Polacy dwukrotnie zagrali z Serbami - najpierw wygrali 33:32, a następnie zremisowali 32:32.

W pierwszym meczu mistrzostw kadra Sancheza zagra z Węgrami (w Kristianstad). W ostatnich latach to dla niej bardzo niewygodny przeciwnik - od 2021 r. pokonał ją trzykrotnie, na mistrzostwach świata 2021 (30:26) i w dwóch spotkaniach towarzyskich w 2023 r. (31:27 i 36:26).

Zresztą Węgrzy to teoretycznie najmocniejszy zespół w grupie F, byli losowani z pierwszego koszyka. A z kim później zagrają polscy piłkarze ręczni (byli w trzecim koszyku)? Z Islandią oraz teoretycznie najsłabszymi w grupie Włochami. Awans do drugiej fazy wywalczą po dwa najlepsze zespoły z każdej z sześciu grup.

O której dzisiaj mecz Węgry - Polska? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Węgry - Polska na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej zostanie rozegrany w piątek 16 stycznia o godz. 20:30. Transmisję TV przeprowadzą TVP Sport i Eurosport 1 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w usłudze HBO Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.