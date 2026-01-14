Kłopoty reprezentacji Polski tuż przed mistrzostwami Europy

Reprezentacja Polski nie poradziła sobie najlepiej podczas zeszłorocznych mistrzostw świata. Wtedy Biało-Czerwoni, których prowadził Marcin Lijewski, nie wyszli z grupy, notując jeden punkt w trzech spotkaniach. Później Polacy grali w Pucharze Prezydenta i zajęli na koniec 25. miejsce w całym turnieju. Przy okazji starcia z Gwineą (40:28) zabrakło Kamila Syprzaka, który mimowolnie opuścił zgrupowanie kadry. Teraz Syprzak nie zagra na mistrzostwach Europy - które odbywają się w Danii, Norwegii i Szwecji - ze względu na kontuzję.

Problemy Polaków przed mistrzostwami Europy. Odwołany lot do Kopenhagi

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 15 stycznia i potrwają do 1 lutego. Polska trafiła do grupy F, w której zagra z Węgrami, Islandią i Włochami. Jej pierwszy mecz, w którym rywalem będzie reprezentacja Węgier, odbędzie się w piątek o godz. 20:30. Zanim zaczął się turniej, to już Polacy zmagają się z pewnymi problemami.

"W związku z warunkami atmosferycznymi poranny lot reprezentacji Polski do Kopenhagi został odwołany. Sztab szkoleniowy, nie chcąc rezygnować z wieczornego treningu w Szwecji, zdecydował o podjęciu próby podróży kolejnym dzisiejszym połączeniem" - poinformował Maciej Szarek, rzecznik prasowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Tak Polacy widzą swoje szanse na Euro. "To ma być nasz duży plus"

Tuż przed mistrzostwami Europy Polska zagrała dwa sparingi. Najpierw zespół Joty Gonzaleza wygrał 33:32 z Serbią, a potem zremisował 32:32.

- Uważam, że mamy bardzo silny blok defensywny, więc to ma być nasz duży plus. Chciałbym też, żeby to była reprezentacja charakterna, walcząca i nie odpuszczająca rywalom ani na moment przez cały mecz - mówił Arkadiusz Moryto, kapitan Polaków, cytowany przez stronę zprp.pl. - Zdajemy sobie sprawę, że ostatnie lata są dla naszej piłki ręcznej ciężkie, że sukcesów nie ma, ale pracujemy ciężko - dodaje Michał Olejniczak.

Tak wygląda skład Polaków na mistrzostwa Europy:

Bramkarze: Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun, Hiszpania), Miłosz Wałach (RK Vardar, Macedonia Północna),

Lewoskrzydłowi: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk), Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce),

Lewi rozgrywający: Tomasz Gębala (PGE Wybrzeże Gdańsk), Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen, Szwajcaria), Damian Przytuła (RK Zagrzeb, Chorwacja),

Środkowi rozgrywający: Piotr Jędraszczyk (Industria Kielce), Michał Olejniczak (Industria Kielce),

Prawi rozgrywający: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Wiktor Tomczak (PGE Wybrzeże Gdańsk), Andrzej Widomski (Eurofarm Pelister, Macedonia Północna),

Prawoskrzydłowi: Marek Marciniak (RK Vardar, Macedonia Północna), Arkadiusz Moryto (Industria Kielce),

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Maciej Gębala (HC Erlangen, Niemcy), Wiktor Jankowski (RK Vardar, Macedonia Północna).

Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.