Industria zdecydowała ws. przyszłości Dujszebajewa. Jurecki potwierdza

W styczniu 2014 roku Tałant Dujszebajew został trenerem Industrii Kielce. Od tamtego czasu rozpoczęła się piękna era tego klubu. Wybitny szkoleniowiec wygrał z kielczanami Ligę Mistrzów w sezonie 2015/16. Ponadto sięgnął po dziesięć tytułów mistrza Polski, osiem pucharów kraju i Superpuchar Polski. Łącznie zdobył z Industrią już dwadzieścia trofeów. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2027 roku, stąd też wśród kibiców pojawiają się dywagacje, jaka będzie przyszłość Dujszebajewa. Niepokój mogły wywoływać ostatnie doniesienia europejskich mediów.

Zorman następcą Dujszebajewa? Mnóstwo mediów o tym wspominało

Sporo dziennikarzy rozpisywało się na temat przyszłości Dujszebajewa. Według nich szkoleniowiec miał odejść z Industrii w 2027 roku lub nawet dwanaście miesięcy wcześniej. Wskazywano, że jego następcą zostanie Uros Zorman.

To rzecz jasna postać bardzo dobrze znana w Kielcach, świetny przed laty szczypiornista, który jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Słowenii.

Tymczasem we wrześniu Dujszebajew w rozmowie z TVP Sport przekonywał, iż najchętniej zostałby w Kielcach do końca kariery trenerskiej, którą planuje na 2035 rok. Nie wahałby się, gdyby klub zaproponował mu nową umowę.

Jurecki wprost. "Nigdy nie było takiego tematu"

Kibiców Industrii uspokoił Michał Jurecki, dyrektor sportowy klubu. Dujszebajew również w rozmowach z działaczami podkreślił, że chce kontynuować współpracę, a Industria także zamierza usiąść do negocjacji na temat nowego kontraktu.

Jurecki śmieje się z doniesień europejskich mediów na temat Zormana. Niektórzy wskazywali, iż Słoweniec odrzucił ofertę ekipy z Kielc, choć w rzeczywistości taka się nie pojawiła.

- Mówię teraz oficjalnie: nigdy nie było takiego tematu. Dementuję wszystkie plotki, które pojawiły się na temat trenera Dujszebajewa i trenera Zormana. Uros to wspaniały fachowiec młodego pokolenia, świetnie się znamy, bo graliśmy razem w Kielcach i nie raz rozmawialiśmy, ale wyłącznie na tematy zawodnicze. Temat jego przyjścia do Kielc nie był nigdy poruszany - podkreślił Jurecki w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Istotną sprawą dla działaczy jest fakt, iż sporo piłkarzy ręcznych przychodzi do Kielc głównie ze względu na współpracę z Dujszebajewem. Obecnie klub przy porozumieniu z trenerem przebudowuje skład.