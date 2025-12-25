Sensacyjne wieści. Rosja już świętuje. Oto co ma się stać wiosną 2026 roku

Wojna na Ukrainie trwa. Od lutego 2022 roku Rosja nieustannie nęka i niszczy drugiego z naszych wschodnich sąsiadów, a końca konfliktu zbrojnego nie widać. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji tamtejsi sportowcy są albo wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji (np. piłka nożna, siatkówka), albo mogą startować jedynie pod neutralną flagą (np. tenis). Mimo trwającej nadal wojny i codziennej śmierci niewinnych ludzi, sport powoli zaczyna znów otwierać się na rosyjski sport.

Świat sportu powoli przyjmuje Rosję. Wojna nadal trwa

Widać to szczególnie mocno w ostatnich tygodniach. Rosjanie oraz ich wierni sojusznicy Białorusini otrzymali możliwość startu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, jeśli tylko zostaną zweryfikowani i uznani za neutralnych względem wojny. Krok dalej poszła Międzynarodowa Federacja Judo, która po prostu zezwoliła Rosjanom na powrót do rywalizacji pod swoją flagą. Teraz oficjele z kraju Władimira Putina twierdzą, że wkrótce ich kraj może wrócić na arenę międzynarodową w kolejnej dyscyplinie.

Kolejna dyscyplina odwiesi Rosjan? Decyzja ma zapaść w przyszłym roku

Chodzi o piłkę ręczną. Przewodniczący Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej Siergiej Szyszkariew stwierdził, że Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) będzie wiosną 2026 roku dyskutowała nad dopuszczeniem Rosji do powrotu na największe turnieje. Z kolei wiceminister sportu Federacji Rosyjskiej Aleksandr Nikitin z dumą zapowiedział, że rosyjski sport jest już na dobrej drodze do powrotu.

- Wyniki są tuż za rogiem. Kurs na powrót został ogłoszony ponad rok temu. Poprzedza go wiele pracy. Widzimy już jednak np. powrót do judo. Musimy bronić interesu naszych sportowców w granicach prawa. To trudne, ale mieliśmy już cztery korzystne dla nas orzeczenia sądowe. Będziemy kontynuować dotychczasową pracę - stwierdził Nikitin, cytowany przez portal matchtv.ru.