Rafał Bernacki, Maciej Stęczniewski, Sławomir Szmal, Marcus Cleverly, Marin Sego, Andreas Wolff - tej klasy bramkarze grali kiedyś w Industrii Kielce. W efekcie kielecki klub niemal w każdym sezonie miał bardzo klasowego bramkarza. Wolff po sezonie 2023/2024 opuścił Industrię Kielce i wtedy pojawił się problem. W jego miejsce sprowadzony został Bekir Cordalija, który okazał się niewypałem. Rok temu do drużyny w trybie awaryjnym dołączył doświadczony Słoweniec Klemen Ferlin, pomógł zespołowi wygrać Puchar Polski, ale w decydujących meczach ligowym pauzował z powodu problemów z sercem. Wiadomo też już, że po sezonie 2025/2026 opuści Kielce.

Galaktyczny transfer Industrii. Prezes mówi wprost: "Najlepszy na świecie"

Kieleccy kibice być może będą mieć nowego ulubieńca w składzie. Do zespołu od nowego sezonu dołączy bowiem jeden z najlepszych bramkarzy świata - 29-letni Serb Dejan Milosavljev. Klub oficjalnie poinformował o tym w piątkowe południe. Paweł Papaj, prezes klubu uważa, że Serb jest najlepszym bramkarzem świata.

- Sfinalizowanie transferu Milosavljeva, najlepszego bramkarza świata, to sukces całego środowiska Industrii Kielce, a dla klubu ogromny krok sportowy. To efekt zaufania i wsparcia naszych sponsorów, zaangażowania właściciela klubu oraz codziennej pracy ludzi, którzy ten klub tworzą. Dziękuję menadżerom Milosavljeva za profesjonalną i wzorową współpracę podczas prac nad tym transferem. To również ich zasługa, że tak znakomity zawodnik trafia do klubu - powiedział Papaj dla oficjalnej strony klubowej.

Podobnie uważa trener Talant Dujszebajew, trener Industrii Kielce. On nie określa go jednak najlepszym bramkarzem świata, a w TOP 3.

- To dla nas ważny moment, bo dokonujemy wzmocnienia zawodnikiem światowej klasy. Moim zdaniem Dejan jest obecnie w trójce najlepszych bramkarzy na świecie. My już teraz bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że i on będzie tu szczęśliwy. Nie mogę się doczekać, by zacząć wspólnie pracować - powiedział Talant Dujszebajew.

Co o transferze mówi sam zawodnik?

- Dołączenie do Industrii Kielce to dla mnie ogromne wyzwanie, ale i zaszczyt. To klub z bogatą historią, wielkimi ambicjami i tradycjami w europejskiej piłce ręcznej. Od pierwszej rozmowy z włodarzami klubu czułem, że mamy wspólną wizję i cele, co spowodowało, że podjęcie decyzji było łatwiejsze. Praca z trenerem Dujszebajewem to moja szczególna motywacja. Jego wiedza taktyczna oraz mentalność zwycięzcy są znane w całym handballowym świecie. Wierzę, że pod jego przywództwem zespół wykonana kolejny krok w rozwoju i będziemy walczyć o wszystkie trofea w Polsce i w Europie - przyznaje.

Serb w 2019 roku wygrał z Vardarem Skopje Ligę Mistrzów. W tym roku z niemieckim Fuchse Berlin zdobył mistrzostwo Niemiec i awansował do finału Champions League. W ubiegłym sezonie w Bundeslidze miał 30 proc. skuteczność. W tym sezonie ma mniejszą - 28 proc.

Serb związał się umową do czerwca 2030 roku.