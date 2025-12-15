Dujszebajew opuszcza Kielce. Tam może trafić. Ależ sensacja

Kluby chętne zakontraktować Alexa Dujszebajewa należą do ścisłej europejskiej czołówki. 32-latek jest rozchwytywany i może przebierać w ofertach umów na przyszły sezon. Zdaniem "Mundo Deportivo", reprezentant Hiszpanii może zostać bohaterem hitowego transferu.
Pod koniec września na prowadzaniu w walce o prawego rozgrywającego Industrii Kielce miał być niemiecki THW Kiel. Kusząca z perspektywy Dujszebajewa miała być gra z dobrze mu znanymi Andym Wolffem, z którym spędził pięć sezonów w kieleckiej ekipie, a także Gonzalo Perezem de Vargasem, czyli wieloletnim kolegą z reprezentacji Hiszpanii.
Kilonia jednak nie była do końca atrakcyjnym kierunkiem dla syna legendarnego trenera, Tałanta Dujszebajewa. THW Kiel bowiem ma w swoich szeregach dwóch zawodników grających na tej samej pozycji co Alex - Emila Madsena oraz Haralda Reinkinda.
Hiszpański dziennik powołuje się na plotki, które pojawiły się w macedońskiej prasie. Te wskazują na możliwy powrót Dujszebajewa do Vardara Skopje. Dla reprezentanta Hiszpanii byłby to powrót w dobrze znane strony.
32-latek występował w barwach klubu ze stolicy Macedonii Północnej w latach 2013-2017. Z zespołem ze Skopje zdobył trzy mistrzostwa i cztery puchary krajowe. Ponadto w sezonie 2016/17 sięgnął z Vardarem po Ligę Mistrzów. Teraz na zawodnika Industrii Kielce ma czekać dwuletni kontrakt z byłym klubem.
Vardar chce powrócić do europejskiej czołówki, a zakontraktowanie Alexa Dujszebajewa ma być pierwszym krokiem ku Lidze Mistrzów.