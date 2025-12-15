Dujszebajew opuszcza Kielce. Tam może trafić. Ależ sensacja

Kluby chętne zakontraktować Alexa Dujszebajewa należą do ścisłej europejskiej czołówki. 32-latek jest rozchwytywany i może przebierać w ofertach umów na przyszły sezon. Zdaniem "Mundo Deportivo", reprezentant Hiszpanii może zostać bohaterem hitowego transferu.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczka zwolnili piłkarze? "Atmosfera nie do zniesienia"

Wyjazd do Niemiec?

Pod koniec września na prowadzaniu w walce o prawego rozgrywającego Industrii Kielce miał być niemiecki THW Kiel. Kusząca z perspektywy Dujszebajewa miała być gra z dobrze mu znanymi Andym Wolffem, z którym spędził pięć sezonów w kieleckiej ekipie, a także Gonzalo Perezem de Vargasem, czyli wieloletnim kolegą z reprezentacji Hiszpanii.

Kilonia jednak nie była do końca atrakcyjnym kierunkiem dla syna legendarnego trenera, Tałanta Dujszebajewa. THW Kiel bowiem ma w swoich szeregach dwóch zawodników grających na tej samej pozycji co Alex - Emila Madsena oraz Haralda Reinkinda.

A może powrót w znane strony?

Hiszpański dziennik powołuje się na plotki, które pojawiły się w macedońskiej prasie. Te wskazują na możliwy powrót Dujszebajewa do Vardara Skopje. Dla reprezentanta Hiszpanii byłby to powrót w dobrze znane strony.

32-latek występował w barwach klubu ze stolicy Macedonii Północnej w latach 2013-2017. Z zespołem ze Skopje zdobył trzy mistrzostwa i cztery puchary krajowe. Ponadto w sezonie 2016/17 sięgnął z Vardarem po Ligę Mistrzów. Teraz na zawodnika Industrii Kielce ma czekać dwuletni kontrakt z byłym klubem.

Vardar chce powrócić do europejskiej czołówki, a zakontraktowanie Alexa Dujszebajewa ma być pierwszym krokiem ku Lidze Mistrzów.