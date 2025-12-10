Sceny w polskiej lidze. Oto co zrobił wiceprezes klubu

Do spotkania KPR Fit Dieta Żukowo - SMS ZPRP Kwidzyn doszło 22 listopada. Gospodarze od początku wyglądali na lepszy zespół. Prowadzili do przerwy 18:15, a po przerwie odskoczyli rywalom i wygrali różnicą dziewięciu goli, tj. 36:27. Mimo przewagi pewne osoby związane z drużyną z Żukowa nie były w stanie utrzymać nerwów na wodzy.

Prezes obrażał sędziów i pozwał portal. Wszystko jest w protokole

Na stronie pilkareczna.com pojawił się krótki opis wydarzeń z meczu drużyn z Pomorza. Fragment relacji dotyczył zachowania wiceprezesa zespołu z Żukowa pod Gdańskiem, Krzysztofa Wilmę. Opisano, że kierował "wybitnie niesportowe komentarze w stronę sędziów tj. obraźliwe". Miał też poruszać się bardzo blisko boiska, choć nie powinien tego robić. Już w przerwie spotkania miał agresywnie zachowywać się wobec duetu sędziowskiego - Jakuba Dąbrowskiego i Stanisława Kluczkowskiego.

W drugiej połowie spotkania Wilma został wyproszony z hali w Żukowie. Ale i tak wrócił po zakończeniu meczu, by wygrażać sędziom stolikowym i ich kolegom z boiska. Stosował wulgaryzmy. "Po zakończeniu spotkania podszedł do sędziów stolikowych i powiedział: 'Mam nagrania i jak będę chciał, ich u*******ę'" - czytamy.

Sprawa zachowania wiceprezesa klubu z Żukowa urosła do rangi kuriozum, bo po swoim niekulturalnym zachowaniu postanowił pozwać... portal, który opisał sprawę. Redakcja pilkareczna.com opublikowała treść pozwu w mediach społecznościowych. "Dziękujemy za piękną kartkę świąteczną!" - ironizowano w treści wpisu na Twitterze.

Zgodnie z pozwem portal dostał określony termin na usunięcie danych osobowych wiceprezesa "ze wszystkich publikacji dotyczących meczu zamieszczonych na stronie". Ponadto przedstawiciele działacza z Żukowa domagają się ujawnienia, skąd portal pilkareczna.com miał dane osobowe wiceprezesa i wskazania podstawy prawnej ich przetwarzania. Oprócz tego zażądano wpłaty na konkretną organizację charytatywną.

Portal twierdzi, że prawnicy Wilmy opierają się na domysłach, bo w pozwie nie został wskazany żaden konkretny tekst czy też jego fragment.

Post nt. pozwu pojawił się również na Facebooku. Tam prowadzący stronę "Handballowiec - Liga Centralna / I liga - piłka ręczna" zwrócili uwagę w komentarzu, że fragment relacji dotyczący zachowania Wilmy to przepisana treść protokołu sędziowskiego, sporządzonego i podpisanego przez sędziego Dąbrowskiego. "Bardziej to pismo powinno być skierowane do sędziów, niż do portalu, który je przepisał" - dodano w komentarzu.

W tabeli I Ligi Mężczyzn Grupa A prowadzi KPR Fit Dieta Żukowo z kompletem zwycięstw w 13 meczach. SMS ZPRP Kwidzyn zajmuje ósmą pozycję.