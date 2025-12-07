Ależ sensacja na MŚ! Czwarta drużyna igrzysk się skompromitowała

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu Szwecja - Angola w II rundzie mistrzostw świata piłkarek ręcznych rozgrywanych w Holandii i Niemczech był zespół ze Skandynawii, który na ostatnim mundialu zajął czwarte miejsce, a w starciu o brązowy medal przegrał z Danią tylko 27:28 (15:18). Szwedki to też piąta drużyna MŚ z 2021 roku, czwarty zespół igrzysk olimpijskich z 2020 i 2024 roku. Na ostatnich mistrzostwach Europy zajęły piątą lokatę. Bilans Angoli przy tych wynikach Szwedek jest mizerny - najlepszy wynik na mistrzostwach świata to siódme miejsce w 2007 roku. Na ostatnim takim turnieju Angolki były dopiero na 15. pozycji.

Sensacja na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych

Jeszcze przed meczem Szwecja - Angola wiadomo było, że obie drużyny nie mają szans na awans do ćwierćfinału. To efekt tego, że miały już dwie porażki w tym turnieju (oba zespoły uległy Brazylii i Norwegii) i w grupie 4. czteropunktową stratę do Brazylijek i Norweżek. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Tylko raz jedna z drużyn (Szwecja) prowadziła dwoma bramkami i aż dziewięć razy na tablicy świetlnej był remis.

Kluczowe dla losów meczu były dwa fragmenty meczu w drugiej połowie. Najpierw między 34. a 39. minutą. Właśnie w tym okresie Szwedki straciły cztery gole z rzędu i przegrywały 12:15. Po aż czterech bramkach z rzędu w 52. minucie doprowadziły do remisu 20:20. Riposta rywalek była znakomita - w ciągu czterech minut znów cztery razy trafiły bez odpowiedzi rywalek i prowadziły 24:20! Tych strat Skandynawki nie były w stanie już odrobić.

- Miałyśmy bardzo duże problemy ze zdobywaniem goli, dlatego przegrałyśmy. W ogóle nie jesteśmy zadowolone z naszego wyniku na tym turnieju. Myślę, że przegrałyśmy go, ulegając Brazylii w fazie grupowej i wiedziałyśmy, że trudno będzie nam dojść do ćwierćfinału. Naprawdę starałyśmy się podnieść i znaleźć w sobie energię, ale nie jesteśmy zadowolone z tego, co zrobiłyśmy. Nie mogę nawet powiedzieć, że wygrane mecze świadczyły o naszej dobrej grze. To bardzo przykre uczucie - powiedziała Linn Blohm, rozgrywająca reprezentacji Szwecji.

Wiadomo już, że w ćwierćfinałach MŚ zagrają: Dania, Węgry, Niemcy, Czarnogóra, Francja, Holandia, Norwegia oraz Brazylia.

Szwecja - Angola 24:26 (10:10)

Tabela grupy 4:

Norwegia 4 mecze 8 punktów bramki: 141:78 Brazylia 4 8 123:100 Angola 5 6 133:135 Szwecja 5 4 140:146 Czechy 5 2 116:152 Korea Południowa 5 0 122:164

Inne niedzielne wyniki mistrzostw świata: