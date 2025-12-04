Na to liczyliśmy! Tak wygląda tabela po thrillerze z udziałem Polek

Polki zaczynały zmagania w fazie zasadniczej z dwoma punktami dzięki wygranej z Tunezją (29:26) w poprzedniej rundzie. W grupie Biało-Czerwonych znajdują się - poza Argentyną - również Francja, Austria, Holandia i Tunezja. W dzisiejszym meczu z piłkarkami z Ameryki Południowej to nasze reprezentantki były faworytkami.

Polki wygrywają z Argentyną. Łatwo nie było

Jednak pierwsza połowa spotkania nie szła po myśli reprezentacji Polski. Argentynki grały zdecydowanie powyżej oczekiwań i do przerwy wygrywały 15:14. W drugiej połowie los się jednak odmienił. Argentynki zaczęły popełniać dużo więcej błędów i reprezentantki Polski najpierw doprowadziły do wyrównania, a potem wyszły na prowadzenie. Końcówka należała już do Biało-Czerwonych - ostatecznie mecz skończył się zwycięstwem Polski 28:25.

Taki wynik oznacza, że Biało-Czerwone zachowują szanse na awans do ćwierćfinału - właśnie zrównały się punktami z Francją i Holandią, które - dzięki kompletowi zwycięstw w poprzedniej rundzie - zaczną zmagania w fazie zasadniczej z czterema punktami. Kolejny mecz Polki zagrają w sobotę 6 grudnia o 20:30 - tego dnia zmierzą się z Holandią.

Jeszcze dziś odbędą się mecze Francja - Austria i Holandia - Tunezja. Zachęcamy do śledzenia tych spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela grupy III fazy zasadniczej po meczu Polska - Argentyna