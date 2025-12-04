Powrót na stronę główną
Na to liczyliśmy! Tak wygląda tabela po thrillerze z udziałem Polek
Reprezentacja Polski dzisiejszym meczem z Argentyną zaczynała zmagania w fazie zasadniczej mistrzostw świata w piłce ręcznej. Przed startem spotkania Biało-Czerwone były zdecydowanymi faworytkami tego starcia, ale rywalki pokazały się dziś z naprawdę dobrej strony. Ostatecznie to bardzo wyrównane spotkanie skończyło się wygraną Polek 28:25. Tak wygląda tabela po meczu Polska - Argentyna.
Polska - Argentyna
Polki zaczynały zmagania w fazie zasadniczej z dwoma punktami dzięki wygranej z Tunezją (29:26) w poprzedniej rundzie. W grupie Biało-Czerwonych znajdują się - poza Argentyną - również Francja, Austria, Holandia i Tunezja. W dzisiejszym meczu z piłkarkami z Ameryki Południowej to nasze reprezentantki były faworytkami.

Polki wygrywają z Argentyną. Łatwo nie było

Jednak pierwsza połowa spotkania nie szła po myśli reprezentacji Polski. Argentynki grały zdecydowanie powyżej oczekiwań i do przerwy wygrywały 15:14. W drugiej połowie los się jednak odmienił. Argentynki zaczęły popełniać dużo więcej błędów i reprezentantki Polski najpierw doprowadziły do wyrównania, a potem wyszły na prowadzenie. Końcówka należała już do Biało-Czerwonych - ostatecznie mecz skończył się zwycięstwem Polski 28:25.

Taki wynik oznacza, że Biało-Czerwone zachowują szanse na awans do ćwierćfinału - właśnie zrównały się punktami z Francją i Holandią, które - dzięki kompletowi zwycięstw w poprzedniej rundzie - zaczną zmagania w fazie zasadniczej z czterema punktami. Kolejny mecz Polki zagrają w sobotę 6 grudnia o 20:30 - tego dnia zmierzą się z Holandią. 

Jeszcze dziś odbędą się mecze Francja - Austria i Holandia - Tunezja. Zachęcamy do śledzenia tych spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela grupy III fazy zasadniczej po meczu Polska - Argentyna

  1. Francja - 2 mecze - 2 zwycięstwa - 0 remisów - 0 porażek - bilans bramkowy 85:46 - 4 punkty
  2. Holandia - 2M - 2Z - 0R - 0P - 66:47 - 4 pkt
  3. Polska - 3M - 2Z - 0R - 1P - 85:93 - 4 pkt
  4. Austria - 2M - 1Z - 0R - 1P - 49:57 - 2 pkt
  5. Argentyna - 3M - 0Z - 0R - 3P - 73:87 - 0 pkt
  6. Tunezja - 2M - 0Z - 0R - 2P - 44:72 - 0 pkt

