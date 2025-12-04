Rasistowski skandal na mistrzostwach świata! Jest błyskawiczna reakcja

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej rozpoczęły się 26 listopada, a potrwają do 14 grudnia. Biorą w nich udział również reprezentantki Polski, które w grupie pokonały Tunezję oraz Chiny i wywalczyły awans do kolejnej fazy rozgrywek. Hiszpanki też odniosły dwa zwycięstwa, ale sensacyjnie przegrały z Wyspami Owczami, a we wtorek nie sprostały Serbii. To wówczas wylała się na nie fala hejterskich wiadomości.

Hiszpanki ofiarami hejtu. Jest reakcja

Wtorkowy mecz szczypiornistki z Półwyspu Iberyjskiego przegrały 29:31. Jak możemy przeczytać na portalu "Cadena SER", niedługo później w social mediach pojawiła się masa wulgarnych i rasistowskich komentarze. "Wypełniasz reprezentację narodową czarnymi, a i tak przegrywasz. Tylko zabrać was na gilotynę" - tak brzmiał jeden z nich. "Cała drużyna pełna czarnych" - to kolejny.

W tej sprawie zareagowała już Hiszpańska Federacja Piłki Ręcznej, która wydała specjalne oświadczenie.

"Stanowczo potępiamy wszelkie rasistowskie zachowania i głęboko ubolewamy nad komentarzami i przekazami, które otrzymują piłkarki reprezentacji narodowej. Zachowanie rasistowskie nie może i nie powinno mieć miejsca w sporcie. Sport jest synonimem jedności oraz szacunku i domagamy się, by był wolny od nienawiści. Dość tego" - czytamy.

Kolejny mecz Hiszpanki rozegrają w czwartek, 4 grudnia. Ich rywalem będzie Islandia.