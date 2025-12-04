Powrót na stronę główną
Rosjanie nie nadążają z mrożeniem szampanów. Jasny komunikat w ich sprawie
Rosjanie ostatnio mają dużo okazji do świętowania. Ważne dla nich decyzje dotyczące świata sportu zapadają po ich myśli. Dopiero co Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał zawieszenie ich sportowców w zawodach FIS za nielegalne. A to nie koniec. Prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej wystosował list, w którym zapowiedział, że Rosjanie i Białorusini wrócą na światowe areny... w 2026 roku.
Spotkanie Stevea Witkoffa z Putinem na Kremlu
ALEXANDER KAZAKOV / ALEXANDER KAZAKOV/AFP/East News

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) stwierdził, że rosyjscy i białoruscy sportowcy mają prawo startować w zawodach FIS - jeżeli spełnią pewne warunki. O całej sprawie wypowiedział się już prezes PZN Adam Małysz, który nie ukrywa, że taka decyzja spowoduje sporo bólu głowy w polskim związku.

Zobacz wideo Niezrozumiała decyzja UEFA. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Rosjanie wracają w piłce ręcznej. Prezes pisze wprost

Decyzja CAS została przyjęta w Rosji z entuzjazmem, ale wygląda na to, że wkrótce Rosjanie otrzymają kolejny powód do świętowania. Wszystko przez list Hassana Mustafy - prezesa Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) - który ogłosił, że... zgodnie z planem w 2026 roku Rosjanie i Białorusini mają wrócić do rozgrywek międzynarodowych.

A wszystko wyszło na jaw trochę przypadkiem. W turnieju towarzyskim w Maroku miała wziąć udział białoruska reprezentacja kobiet. Tylko że ostatecznie nie została dopuszczona, a organizatorzy powołali się na zakaz nałożony przez IHF. Białorusini domagali się wyjaśnień od organizacji i w odpowiedzi dostali list, w którym prezes Mustafa pisze:

"Przede wszystkim chciałbym wyrazić szczere ubolewanie dotyczące nieprzyjemnej sytuacji oraz strat, które poniosła wasza federacja w wyniku anulowania występu waszej reprezentacji w wyżej wspomnianych rozgrywkach".

Następnie przypomina o obowiązujących obostrzeniach i dodaje, że póki co pozostają one w mocy. I wtedy pojawia się najważniejszy fragment.

"Jako że IHF planuje przywrócić drużyny narodowe Rosji oraz Białorusi w rozgrywkach IHF, poczynając od 2026 roku, bardzo byśmy docenili waszą cierpliwość oraz współpracę, podczas gdy znajdujemy się w końcowej fazie tej reintegracji" - czytamy.

Wygląda więc na to, że nie dość, że Rosjanie i Białorusini wrócą do piłki ręcznej, to stanie się to bardzo szybko - w końcu IHF jest już w końcowej fazie reintegracji.

W 2026 roku zaplanowano jedną dużą imprezę - mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, które rozpoczną się w połowie stycznia. W tym turnieju Rosjanie i Białorusini na pewno nie wezmą udziału - znamy już wszystkie grupy. Polacy będą rywalizować z Włochami, Węgrami oraz Islandią.

