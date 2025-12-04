Rosjanie nie nadążają z mrożeniem szampanów. Jasny komunikat w ich sprawie

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) stwierdził, że rosyjscy i białoruscy sportowcy mają prawo startować w zawodach FIS - jeżeli spełnią pewne warunki. O całej sprawie wypowiedział się już prezes PZN Adam Małysz, który nie ukrywa, że taka decyzja spowoduje sporo bólu głowy w polskim związku.

Rosjanie wracają w piłce ręcznej. Prezes pisze wprost

Decyzja CAS została przyjęta w Rosji z entuzjazmem, ale wygląda na to, że wkrótce Rosjanie otrzymają kolejny powód do świętowania. Wszystko przez list Hassana Mustafy - prezesa Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) - który ogłosił, że... zgodnie z planem w 2026 roku Rosjanie i Białorusini mają wrócić do rozgrywek międzynarodowych.

A wszystko wyszło na jaw trochę przypadkiem. W turnieju towarzyskim w Maroku miała wziąć udział białoruska reprezentacja kobiet. Tylko że ostatecznie nie została dopuszczona, a organizatorzy powołali się na zakaz nałożony przez IHF. Białorusini domagali się wyjaśnień od organizacji i w odpowiedzi dostali list, w którym prezes Mustafa pisze:

"Przede wszystkim chciałbym wyrazić szczere ubolewanie dotyczące nieprzyjemnej sytuacji oraz strat, które poniosła wasza federacja w wyniku anulowania występu waszej reprezentacji w wyżej wspomnianych rozgrywkach".

Następnie przypomina o obowiązujących obostrzeniach i dodaje, że póki co pozostają one w mocy. I wtedy pojawia się najważniejszy fragment.

"Jako że IHF planuje przywrócić drużyny narodowe Rosji oraz Białorusi w rozgrywkach IHF, poczynając od 2026 roku, bardzo byśmy docenili waszą cierpliwość oraz współpracę, podczas gdy znajdujemy się w końcowej fazie tej reintegracji" - czytamy.

Wygląda więc na to, że nie dość, że Rosjanie i Białorusini wrócą do piłki ręcznej, to stanie się to bardzo szybko - w końcu IHF jest już w końcowej fazie reintegracji.

W 2026 roku zaplanowano jedną dużą imprezę - mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, które rozpoczną się w połowie stycznia. W tym turnieju Rosjanie i Białorusini na pewno nie wezmą udziału - znamy już wszystkie grupy. Polacy będą rywalizować z Włochami, Węgrami oraz Islandią.