Oto tabela polskiej grupy po pierwszej fazie mistrzostw świata

Polskie szczypiornistki kapitalnie sobie radzą w rundzie wstępnej mistrzostw świata. Po zwycięstwie z Tunezją Biało-Czerwone zapewniły sobie awans do fazy zasadniczej. Jednak to nie był koniec, bo w ostatnim starciu z Francją nasze zawodniczki walczyły o pierwsze miejsce w grupie i dodatkowe punkty, z którymi przejdą do kolejnej fazy.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Tabela polskiej grupy po fazie wstępnej MŚ:

Faworytkami tego starcia były obrończynie tytułu - Francuzki, ale Polki nie zamierzały im się podkładać, co udowodniły w pierwszej połowie. Biało-Czerwone szybko odskoczyły na dwa "oczka" (4:2), ale rywalki doprowadziły do wyrównania. Dopiero w końcówce Trójkolorowe dały radę wyjść na prowadzenie (14:16) i pierwszą połowę zakończyły przegrywając 17:18.

Jednak już na początku drugiej połowy doprowadziły do wyrównania. Niestety później Francuzki zanotowały serię rzuconych goli z rzędu i odskoczyły na aż cztery "oczka" (20:24), a potem jeszcze powiększyły przewagę do sześciu trafień (26:32). Trójkolorowe już nie wypuściły z rąk tego zwycięstwa. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 28:42 i to Francuzki awansują do drugiej fazy MŚ z pierwszego miejsca. Biało-Czerwone ostatecznie uplasowały się na drugiej lokacie, a trzecie są Tunezyjki, które pokonały Chinki 34:28.

Zobacz też: Teraz Polska! Absolutna demolka na MŚ, 47:21 i koniec

Francja - 3 mecze, 6 punktów, bilans: 132:67 Polska - 3 mecze, 4 pkt, bilans: 93:88 Tunezja - 3 mecze, 2 pkt, bilans: 78:100 Chiny - 3 mecze, 0 pkt, bilans: 69:117

Grupa Polek w fazie zasadniczej

Francja, Polska i Tunezja awansują do kolejnej fazy mistrzostw świata. Od tego dorobku zostają odjęte mecze z Chinami, które się nie zakwalifikowały, co oznacza, że Francuzki mają cztery "oczka", Polki - dwa, a Tunezyjki - zero.

W fazie zasadniczej te reprezentacje, które grały w grupie F połączą się z grupą E, czyli z Holenderkami, Austriaczkami i Argentynkami. Po fazie wstępnej Holenderki zdobyły komplet punktów, za nimi uplasowały się szczypiornistki z Austrii oraz Argentynki.

Grupa 3 - połączona tabela grup F i E:

Francja - 4 pkt, bilans: 85:46 Holandia - 4 punkty, bilans: 66:47 Austria - 2 pkt, bilans: 49:57 Polska - 2 pkt, bilans: 57:68 Argentyna - 0 punktów, bilans: 48-59 Tunezja - 0 punktów, bilans: 44-72

Po fazie zasadniczej do ćwierćfinałów awansują dwie najlepsze reprezentacje. "Drużyny, które odpadną w ćwierćfinałach, zostaną sklasyfikowane na miejscach 5–8 w zależności od dorobku punktowego i różnicy bramek z rundy głównej. Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje kolejno różnica bramek, liczba zdobytych goli, a następnie wyniki z fazy grupowej" - przypominał ZPRP.

"Zespoły z trzecich miejsc w grupach rundy głównej zajmą pozycje 9–12, z czwartych – 13–16, z piątych – 17–20, a z szóstych – 21–24. Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje kolejno różnica bramek, liczba zdobytych goli, a następnie wyniki z fazy grupowej" - dodano w komunikacie przed mistrzostwami.