Wstrząs na MŚ! W 50. minucie było 27:22. Nagle sensacyjny zwrot

Była 50. minuta meczu Hiszpania - Serbia w II rundzie mistrzostw świata piłkarek ręcznych rozgrywanych w Niemczech i Holandii. Właśnie wtedy Hiszpanki prowadziły w Dortmundzie aż 27:22! (a wcześniej nawet sześcioma golami 26:20). Od tego momentu nastąpił niesamowity, sensacyjny zwrot, a Serbki zaczęły grać wyśmienicie. Zdobyły bowiem aż sześć goli z rzędu i prowadziły 28:27!

Niesamowity zwrot w meczu mistrzostw świata kobiet

W efekcie doszło do pasjonującej końcówki. W 57. minucie był remis 29:29. Po chwili trafiła Teodora Velicković (jej pierwszy gol w meczu!), a Hiszpanki zmarnowały dwa rzuty z rzędu. 30 sekund przed końcem bramkę zdobyła Aleksandra Vukajlović i Serbki prowadziły 31:29. Gdy 12 sekund przed syreną nie trafiła Hiszpanka Paula Arcos Poveda stało się jasne, że remisu już nie będzie.

"5 minut i 38 sekund - tyle czasu potrzebowała Serbia, aby odrobić straty z -5 do +1 i ostatecznie przypieczętować zwycięstwo nad Hiszpanią. Pełne emocji ostatnie dziesięć minut gry Bałkanów rozpaliło atmosferę w grupie II rundy głównej" - czytamy w serwisie X na stronie IHF-u.

Hiszpańskie media były rozczarowane faktem, jak Hiszpanki roztrwoniły, wydawało się bezpieczną przewagę.

"Wojowniczki strzelają sobie w stopę" - to tytuł z dziennika "AS". "Dominowały nad Serbią przez trzy czwarte meczu, ale w ostatnich dziesięciu minutach zabrakło im precyzji i świeżości. Teraz jest desperacja. Przegrana z Serbią, drużyną podobnego kalibru jak Hiszpania, była możliwa, ale to co się stało we wtorek, wymaga dogłębnej analizy. Odczucie jest takie, że mecz nie był dobrze zarządzany, a prowadzenie 25:20 w 45. minucie zostało zmarnowane w końcowym fragmencie spotkania, co z każdej perspektywy było godne ubolewania" - dodaje dziennikarz.

Hiszpanki po tej porażce, by zachować szansę na półfinał, muszą wygrać z reprezentacją Islandii (4 grudnia, godz. 20.30) i Niemiec (6 grudnia, godz. 17). Nawet dwa zwycięstwa wcale jednak nie muszą też dać im strefy medalowej.

Tabela grupy 2: