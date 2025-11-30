Teraz Polska! Absolutna demolka na MŚ, 47:21 i koniec

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w tym roku odbywają się w dwóch krajach - Niemczech oraz Holandii. Nasze szczypiornistki trafiły do grupy F, w której znajdują się też Tunezja, Chiny oraz Francja. Dwa pierwsze zespoły kadra Arne Senstada już ograła - 29:26 oraz 36:20. Największe wyzwanie Biało-Czerwone czeka jednak we wtorek. Wówczas zmierzą się z Francją, która przywykła do tego, że medal przywozi z większości imprez.

Francja - Chiny na MŚ w piłce ręcznej kobiet. Dominacja faworytek

Trójkolorowe są obrończyniami tytułu na mistrzostwach świata - w 2023 roku w Herning ograły w finale Norweżki. Zdobyły też srebro na ostatnich igrzyskach olimpijskich i wyłącznie do mistrzostw Europy nie mają specjalnego szczęścia - choć od 2014 roku nie brakuje ich w strefie medalowej, to dwie ostatnie edycje zakończyły na czwartym miejscu.

W niedzielę Francuzki nie mogły jednak zawieść. Kontrolę nad spotkaniem przeciwko Chinom przejęły już w początkowych minutach rywalizacji. Zanim się obejrzeliśmy, prowadziły 10:3. Ostatecznie do końca pierwszej połowy zdobyły aż 26 bramek - czyli więcej niż niektóre drużyny zdobywają przez cały mecz. Tymczasem Chinki miały wówczas na koncie tylko 12 trafień.

W drugiej połowie obrończynie tytułu nieco spowolniły w ataku i zwyczajnie starały się łatwo oraz bez kontuzji zamknąć spotkanie. To im się udało. Ostatecznie triumfowały 47:21. W ich szeregach należało szczególnie wyróżnić dwie szczypiornistki. Suzanne Wajoka oraz Lucie Granier zanotowały sto procent skuteczności! Pierwsza zdobyła 7, a druga 6 bramek.

Teraz Polska! Kiedy mecz z Francuzkami?

Polki teraz tym bardziej wiedzą, że czeka je trudne spotkanie. Z Francją zmierzą się we wtorek, 2 grudnia. Początek meczu o godzinie 21:00.

Francja - Chiny 47:21 (26:12)