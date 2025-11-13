Do przerwy było 12:12, a potem zaczął się dramat Wisły w meczu z Barceloną

Orlen Wisła Płock zdecydowanie nie zawodzi w tym sezonie swoich kibiców. Jest niepokonana w ligowych rozgrywkach, w połowie października bez wielkich problemów ograła Industrię Kielce (32:27). Na dodatek, co w przeszłości nie zawsze było oczywiste, bardzo dobrze spisuje się w Europie. Zdążyła już wygrać cztery mecze, w tym m.in. z PSG. Jak się jednak okazuje: starcie z Barceloną to inna para kaloszy.

Wisła nie dała rady Barcelonie. Była walka

FC Barcelona to dwunastokrotny triumfator Ligi Mistrzów, który ma w swoim składzie m.in. Emila Nielsena - uważanego za najlepszego bramkarza na świecie. Co prawda hiszpański zespół nie jest obecnie tak nieuchwytny jak jeszcze dwa lata temu, bo sposób znalazł na niego SC Magdeburg (triumfator LM z zeszłego sezonu), ale to wciąż ekipa grająca na galaktycznym poziomie. Orlen Wisła Płock przekonała się o tym w październiku, kiedy przegrała z Barcą 24:34.

W czwartek polska drużyna miała okazję do rewanżu. W meczu rozgrywanym na wyjeździe początkowo stawała na wysokości zadania. Przede wszystkim skutecznie uprzykrzała życie faworytom w obronie. Barca przez pierwsze trzydzieści minut zdobyła tylko 12 bramek, co jest jak na jej standardy słabym wynikiem. Płocczanie też nie byli przesadnie skuteczni, bo trafili do bramki tyle samo razy, ale mieli w garści cenny remis.

Dalsza część spotkania jednak niestety kompletnie nie wyszła zespołowi Xaviego Sabate. FC Barcelona może nie grała na kosmicznym poziomie, ale robiła tyle, ile musiała, żeby wygrać czwartkowy mecz. Tymczasem Wisła zauważalnie obniżyła loty i już na kilkanaście minut przed końcem spotkania przegrywała sześcioma bramkami. Cudu nie było: Barca ostatecznie triumfowała 30:24.

Orlen Wisła Płock po siedmiu kolejkach Ligi Mistrzów ma na koncie cztery zwycięstwa i trzy porażki.

FC Barcelona - Orlen Wisła Płock 30:24 (12:12)