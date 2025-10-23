Powrót na stronę główną
Dramat Wisły w meczu z Barceloną w LM! 30 minut i było po sprawie
Kibice Orlen Wisły Płock z wielkimi nadziejami przystępowali do meczu z najbardziej utytułowaną drużyną Ligi Mistrzów - FC Barcelony. Emocje w tym pojedynku skończyły się jednak już po I połowie. Mistrzowie Polski przegrali aż 24:34.
Mecz Orlen Wisła Płock - FC Barcelona
Screen serwis X - EHF Champions League

Była 11. minuta meczu Orlen Wisła Płock - FC Barcelona. Właśnie wtedy Mitja Janc, rozgrywający gospodarzy po indywidualnej akcji zdobył gola na 6:6. Wydawało się wtedy, zwłaszcza patrząc na formę mistrzów Polski w ostatnich meczach, że to może być niesamowity pojedynek, który rozstrzygnie się dopiero w końcówce drugiej połowy. Tymczasem wtedy FC Barcelona w pięć minut zdobyła cztery gole z rzędu i odskoczyła na 10:6. 

Bolesna porażka Orlen Wisły Płock

To jednak nie był koniec nieszczęść płocczan w tej połowie, bo znów mieli słabszy fragment gry. W efekcie na przerwę schodzili z aż siedmiobramkową stratą. 

- Atak łamie sobie zęby na obronie Barcelony. Tylko 9 bramek gospodarzy do przerwy. Nie tak to miało wyglądać. Druga część pierwszej połowy była gorsza. W ataku płocczanie nie mogą znaleźć przewagi. Zmiany, które zrobił Sabate także niewiele przyniosły - mówił komentator Eurosportu. 

W drugiej połowie goście jeszcze powiększyli przewagę. Zupełnie swojego dnia nie miał największy gwiazdor płocczan - Melvyn Richardosn. Francuski leworęczny rozgrywający, jeszcze w ubiegłym sezonie grający dla FC Barcelony, mecz zakończył z jednym golem przy skuteczności 1/8! Słabo dysponowany był też Węgier Fazekas, który oddał tylko jeden, niecelny rzut. 

Ostatecznie FC Barcelona wygrała aż dziesięcioma golami!, pokazując płocczanom, że na miejsce w pierwszej dwójce, gwarantujące bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, raczej nie ma co liczyć. 

Orlen Wisła Płock w następnej kolejce zagra rewanż z FC Barceloną. Pojedynek odbędzie się 13 listopada o godz. 20.45. 

Orlen Wisła Płock - FC Barcelona 24:34 (9:16)

  • Orlen Wisła: Bergerud, Alilović - Zarabec 7, Janc 4, Szita 4, Dawydzik 3, Daszek 2, Susnja 1, Mihić 1, Ilić 1, Richardson 1, Samoila, Fazekas, Krajewski, Kosorotov. 
  • FC Barcelona: Nielsen - Gomez 8, Mem 5, N'guessan 5, Frade 4, Fabregas 3, Janc 3, Baruffet 3, D. Cikusa 2, Makuc 1, Fernandez, Carlsbogard, Elderaa, P. Cikusa. 

Tabela grupy A: 

  1. SC Magdeburg  6 meczów  12 punktów  bramki: 195:164
  2. FC Barcelona  6  10  189:161
  3. Orlen Wisła  6  8  185:178
  4. Pick Szeged  6  6  186:182
  5. GOG  6  6  196:205
  6. PSG  6  4  194:198
  7. Pellister  6  2  161:193
  8. RK Zagrzeb  6  0  161:186

