Industria Kielce chciała przełamać czarną serię. Tak zagrała w Rumunii w LM

Los w tym sezonie nie jest łaskawy dla Industrii Kielce. W kolejnym meczu nie zagrali czterej ważni zawodnicy: Alex Dujszebajew i trzej reprezentanci Polski: Michał Olejniczak, Piotr Jędraszczyk oraz Szymon Sićko. Wszyscy są rozgrywającymi, więc druga linia kieleckiej drużyny musi radzić sobie w mocno okrojonym składzie.

Kielczanie ostatnio mieli duże problemy z postawą bramkarzy. W Bukareszcie rozpoczął w wyjściowym składzie doświadczony, 36-letni Klemen Ferlin. Już w pierwszej akcji zatrzymał kołowego rywala, a do przerwy miał blisko 40 proc. skuteczność i był jednym z najlepszych zawodników I połowy.

- Ferlin ratował nas kilka razy w nieprawdopodobnych wręcz sytuacjach. Możemy być umiarkowanymi optymistami przed drugą połową. Zobaczymy, jak kielczanie wytrzymają kondycyjnie ten mecz, bo jednak mają tylko 11 zawodników w polu, bo Łukasz Rogulski w ogóle nie wychodzi na parkiet. Miejmy nadzieję, że są dobrze przygotowani i wygrają - mówił w przerwie komentator Eurosportu.

W 33. minucie po trafieniu w kontrze z drugiej linii Kaddaha kielczanie po raz pierwszy w meczu prowadzili trzema golami - 16:13. W tak wyrównanym spotkaniu, w którym do przerwy żadna z drużyn nie wygrywała trzema trafieniami, to była niezła zaliczka. Mało tego - 180 sekund później po trafieniu z trudnej pozycji Maquedy było 18:14! Gospodarze odpowiedzieli jednak bardzo dobrze i w 43. minucie przegrywali tylko 18:19. W trudnym momencie, świetnie technicznie i skutecznie z koła rzucił Karalek, a po chwili z trudnej pozycji trafił Vlah. W dodatku znów w bramce włączył się Ferlin, który m.in. obronił rzut karny. W 55. minucie po złym wybiciu piłki przez gospodarzy z pola bramkowego, świetnie grający Karalek (skuteczność 9/11) trafił do pustej bramki i wicemistrzowie Polski prowadzili 26:22. Takiej przewagi już nie dali sobie odebrać.

Kielczanie po tej wygranej umocnili się na szóstym miejscu, które daje awans do następnej fazy. Mają dwa punkty przewagi nad siódmym Kolstad Handball.

Industria Kielce w następnej kolejce Ligi Mistrzów podejmie duński Aalborg. Mecz odbędzie się 13 listopada o godz. 18.45.

Dinamo Bukareszt - Industria Kielce 24:28 (12:14)

Industria: Ferlin, Morawski, Cordalija - Karalek 9, Vlah 4, Kaddah 4, Maqueda 4, Moryto 3, Monar 2, Jarosiewicz 1, Kounkound 1, Nahi, D. Dujszebajew.

Tabela grupy A: