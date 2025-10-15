Wisła Płock przegrywała już 18:21 z PSG. Nie do wiary, co się stało w II połowie

Była 29. minuta meczu Orlen Wisła Płock - PSG i słabo grający dotychczas mistrzowie Polski przegrywali aż 11:16. Dziesięć minut później płocczanie tracili trzy gole (19:22). Wtedy nastąpił kluczowy fragment spotkania. Kilka świetnych interwencji miał Mirko Alilović, płocczanie kapitalnie grali w ataku i w 47. minucie wygrywali 26:23! Ośmiominutowy fragmenty wygrali zatem 7:1. Po chwili płocczanie mieli nawet pięciobramkową przewagę. Wtedy jednak znów mieli chwilę zadyszki i rywale zmniejszyli straty do dwóch goli. 45 sekund przed końcem meczu przy stanie 33:31 ważną bramkę z trudnej pozycji ze skrzydła z ostrego kąta zdobył najlepszy zawodnik meczu, francuski rozgrywający Melvyn Richardson. Było to jego 10 trafienie (na 13 rzutów).

Kapitalny pościg Orlen Wisły Płock

Od początku meczu mistrzowie Polski mieli spore problemy z PSG, który nie ma już tak mocnego składu, jak w poprzednich latach, ale wciąż to drużyna, które może liczyć się i marzyć o grze w Final Four w Kolonii. W składzie jest wciąż kilka gwiazd piłki ręcznej: Luc Steins, Elohim Prandi, Omar Yahia, Luka Karabatić, czy niegrający w środę z powodu kontuzji Kamil Syprzak i Ferran Sole.

Po zaledwie pięciu minutach płocczanie przegrywali 1:3, a gwiazdor Melvyn Richardson miał na koncie przestrzelonego karnego. W 14. minucie po indywidualnej akcji świetnego holenderskiego rozgrywającego Luki Steinsa PSG wygrywał 9:5.

- Więcej niż solidnie prezentują się dziś paryżanie. Trzeba wreszcie popracować mocniej i zadbać o skuteczność. Tu jest pole do poprawy. Trzeba też Paryż pochwalić za obronę. Prezentują się w niej wybornie. My się męczymy pod bramką, a oni ze swobodą zdobywają gole - mówili wtedy komentarzy Canal+Sport.

W płockiej drużynie na swoim normalnym, wysokim poziomie grał do przerwy praktycznie tylko Richardson, który tę część skończył skutecznością 6/8. Liderem gości był za to jego rodak - Prandi (siedem bramek na dziewięć rzutów). To jednak Richardson lepiej grał w kluczowym fragmencie meczu, który opisaliśmy wyżej.

Orlen Wisła Płock po tej wygranej z ośmioma punktami (cztery wygrane i jedna porażka) jest na drugim miejscu w tabeli grupy B Ligi Mistrzów. Do prowadzącego Magdeburga traci dwa punkty. Płocczanie w następnej kolejce Champions League zagrają w czwartek, 23 października u siebie z najbardziej utytułowaną drużyną rozgrywek (aż 12 wygranych) - FC Barcelona. Początek meczu o godz. 20.45.

Już w niedzielę (godz. 12.30) mistrzowie Polski w hitowym meczu Orlen Superligi zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Polski i odwiecznym rywalem - Industrią Kielce

Orlen Wisła Płock - PSG 35:32 (15:18)

Orlen Wisła Płock: Bergerud, Alilović - Richardson 10, Dawydzik 7, Janc 6, Fazekas 3, Zarabec 2, Krajewski 2, Daszek 1, Samoila 1, Mihić 1, Szita 1, Kosorotow 1, Susnja.

Bergerud, Alilović - Richardson 10, Dawydzik 7, Janc 6, Fazekas 3, Zarabec 2, Krajewski 2, Daszek 1, Samoila 1, Mihić 1, Szita 1, Kosorotow 1, Susnja. PSG: Lovkist, Green - Prandi 12, Yahia 9, Steins 3, L. Karabatić 2, Lorendon 2, Ducap 2, Heldal 1, Grebille 1, Konan, Maras, Peleka, Maras.

Tabela grupy B Ligi Mistrzów: