Potężny cios dla Polski! Dwaj kluczowi zawodnicy zawieszają występy w kadrze

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych od 2015 roku nie osiągnęła żadnego sukcesu na międzynarodowej imprezie. Dziesięć lat temu Biało-Czerwoni zdobyli brązowy medal na mistrzostwach świata rozgrywanych w Katarze. Od tamtej pory ich występy na MŚ lub mistrzostwach Europy to seria porażek, wyłączając czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Rio w 2016 roku.

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych bez Moryty i Sićko

Teraz są kolejne niedobre informacje dla reprezentacji Polski. Jej kapitan, prawoskrzydłowy Arkadiusz Moryto, czołowy zawodnik oraz inny ważny gracz, lewy rozgrywający Szymon Sićko na razie zrezygnowali z występów w koszulce z orzełkiem na piersi.

"Reprezentanci Polski Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko poinformowali natomiast o czasowym zawieszeniu występów w kadrze narodowej z uwagi na problemy zdrowotne" - czytamy na oficjalnej stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Obaj zawodnicy w ostatnich latach mieli duże problemy zdrowotne. Z tego powodu wciąż nie odzyskali swojej optymalnej formy. Wciąż są jednak ważnymi postaciami Industrii Kielce.

"W ostatnim czasie obaj zawodnicy zmagali się z kontuzjami. Moryto od listopada 2023 roku cierpi na uraz barku, a Sićko w lutym 2024 roku zerwał więzadło właściwe rzepki w kolanie, co wyłączyło go z gry na dziewięć miesięcy. W związku z przekazaną decyzją o czasowym zawieszeniu gry w narodowych barwach obaj zawodnicy nie znaleźli się na liście powołanych przez selekcjonera Gonzaleza. Jednocześnie obaj wyrazili nadzieję na powrót do gry w reprezentacji Polski po powrocie do pełni zdrowia" - dodaje ZPRP.

Arkadiusz Moryto był kapitanem Polaków w ostatnich latach. Dla kadry zagrał aż 108 meczów i zdobył 510 bramek. Był etatowym prawoskrzydłowym. Sićko wystąpił w kadrze 62 razy, zdobywając 241 bramek.

Reprezentacja Polski w piątek, 31 października zagra sparing z Czechami. Początek meczu o godz. 18 w Wałbrzychu.

Skład reprezentacji Polski: