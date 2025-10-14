Powrót na stronę główną
Potężny cios dla Polski! Dwaj kluczowi zawodnicy zawieszają występy w kadrze
Kolejny cios dla reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Po nieudanych ostatnich imprezach międzynarodowych teraz dwaj kluczowi zawodnicy czasowo zawiesili występy z orzełkiem na piersi.
Arkadiusz Moryto
Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych od 2015 roku nie osiągnęła żadnego sukcesu na międzynarodowej imprezie. Dziesięć lat temu Biało-Czerwoni zdobyli brązowy medal na mistrzostwach świata rozgrywanych w Katarze. Od tamtej pory ich występy na MŚ lub mistrzostwach Europy to seria porażek, wyłączając czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Rio w 2016 roku. 

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych bez Moryty i Sićko

Teraz są kolejne niedobre informacje dla reprezentacji Polski. Jej kapitan, prawoskrzydłowy Arkadiusz Moryto, czołowy zawodnik oraz inny ważny gracz, lewy rozgrywający Szymon Sićko na razie zrezygnowali z występów w koszulce z orzełkiem na piersi. 

"Reprezentanci Polski Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko poinformowali natomiast o czasowym zawieszeniu występów w kadrze narodowej z uwagi na problemy zdrowotne" - czytamy na oficjalnej stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 

Obaj zawodnicy w ostatnich latach mieli duże problemy zdrowotne. Z tego powodu wciąż nie odzyskali swojej optymalnej formy. Wciąż są jednak ważnymi postaciami Industrii Kielce. 

"W ostatnim czasie obaj zawodnicy zmagali się z kontuzjami. Moryto od listopada 2023 roku cierpi na uraz barku, a Sićko w lutym 2024 roku zerwał więzadło właściwe rzepki w kolanie, co wyłączyło go z gry na dziewięć miesięcy. W związku z przekazaną decyzją o czasowym zawieszeniu gry w narodowych barwach obaj zawodnicy nie znaleźli się na liście powołanych przez selekcjonera Gonzaleza. Jednocześnie obaj wyrazili nadzieję na powrót do gry w reprezentacji Polski po powrocie do pełni zdrowia" - dodaje ZPRP

Arkadiusz Moryto był kapitanem Polaków w ostatnich latach. Dla kadry zagrał aż 108 meczów i zdobył 510 bramek. Był etatowym prawoskrzydłowym. Sićko wystąpił w kadrze 62 razy, zdobywając 241 bramek.

Reprezentacja Polski w piątek, 31 października zagra sparing z Czechami. Początek meczu o godz. 18 w Wałbrzychu. 

Skład reprezentacji Polski: 

  • Bramkarze: Adam Morawski (Industria Kielce), Jakub Skrzyniarz (CD Bidasoa Irun)
  • Rozgrywający: Jakub Będzikowski, Wiktor Tomczak, Maciej Papina (wszyscy Wybrzeże Gdańsk), Andrzej Widomski (HC Eurofarm Pelister), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen), Paweł Paterek (Chroby Głogów), Leon Łazarczyk (MMTS Kwidzyn), Piotr Mielczarski (CB Bidasoa Irun)
  • Skrzydłowi: Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce), Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Filip Michałowicz, Mikołaj Czapliński (obaj Wybrzeże Gdańsk), Marek Marciniak (Vardar Skopje)
  • Kołowi: Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Maciej Gębala (HC Erlangen, Niemcy), Sebastian Kaczor (USAM Nimes Gard, Francja). 

