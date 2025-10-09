Industria przegrywała 17:23 w LM. I ruszyła w wielką pogoń

- Lepszego finału Ligi Mistrzów w historii już nie będzie - mówił Szymon Ratajczak, komentator Eurosportu na początek transmisji z meczu One Veszprem HC - Industria Kielce, nawiązując do 2016 roku, kiedy kielczanie po nieprawdopodobnym pościgu odrobili aż dziewięciobramkową stratę z 46. minuty (19:28!). Aż trudno uwierzyć, ale od tamtej pory żadnej z tej drużyn nie udało się wygrać Ligi Mistrzów.

Szalona pogoń Industrii Kielce w Veszprem

W tym sezonie to Węgrzy mają na papierze lepszy skład od wicemistrzów Polski i wymieniani są w gronie głównych kandydatów do końcowego triumfu (zresztą jak co roku). W dodatku kielczanie zagrali bez podstawowego bramkarza Klemena Ferlina. Bekir Cordalija, który rozpoczął spotkanie w wyjściowej siódemce, szybko opuścił boisko po sześciu wpuszczonych golach.

Potem wrócił, ale pierwszą połowę zakończył ze skutecznością 1/14! Jego zmiennik, Adam Morawski też niewiele pomógł (2/10). Bez pomocy bramkarza, na tak trudnym, gorącym terenie, ciężko liczyć na korzystny wynik. Wyzwanie było tym bardziej trudne, bo kielecka defensywa też pozostawiała wiele do życzenia. Zupełnie mogła zatrzymać m.in. Nedima Remiliego, który do przerwy zdobył siedem goli (na 11 rzutów). W efekcie najbardziej utytułowana polska drużyna piłki ręcznej do przerwy przegrywała aż sześcioma golami.

Kielczanie wrócili do gry na początku drugiej połowy i zmniejszyli przewagę do trzech trafień, głównie dzięki indywidualnym akcjom Vlaha. W 44. minucie było jeszcze lepiej, bo po trafieniu w osłabieniu Piotra Jarosiewicza do pustej bramki było tylko 26:27. Rywale odpowiedzieli jednak wtedy trzema golami z rzędu. - Był kontakt i już go nie ma. Veszprem takich prezentów nam nie robi. Talant Dujszebajew za chwilę powinien to przerwać i wziąć czas - dodawał komentator Eurosportu.

Szkoleniowiec wicemistrzów Polski przerwy nie wziął, ale jego zespół walczył do końca. Minutę przed końcem po trafieniu Piotra Jarosiewicza z rzutu karnego gospodarze prowadzili tylko 34:33. Wtedy Remili rzucił w słupek, Kounkound w kontrze podał do Monara, ale piłkę przejął Martinović. Do końca spotkania było 17 sekund i Węgrzy byli przy piłce. Zagrali długą akcję i Marguc trafił na 35:33.

Industria Kielce w następnej kolejce podejmie francuski Nantes. Mecz rozpocznie się 15 października o godz. 20.45.

One Veszprem HC - Industria Kielce 35:33 (21:15)

Veszprem: Corrales, Appelgren - Remili 9, Descat 8, Martinović 5, Mesilhy 5, Marguc 4, Ali Zein 2, Elderaa 1, Petrus 1,

Industria: Cordalija, Morawski - Jarosiewicz 8, Vlah 5, Karalek 4, Moryto 3, Sićko 3, A. Dujszebajew 2, Maqueda 2, Kaddah 2, Kounkound 2, Nahi 1, D. Dujszebajew 1, Monar.

