A jednak! Jest decyzja ws. zawieszonej gwiazdy reprezentacji Polski

- Ja się tak po prostu nie spakowałem i nie wyjechałem, jak twierdzą niektórzy "zorientowani w sytuacji". Trener poprosił mnie, żebym pojechał z drużyną na turniej do Chorwacji, choć wiedział, że nie będę grał. (...) Obiecał mi, że po meczu z Algierią będę mógł wyjechać, na potwierdzenie czego mam SMS od niego. Niestety w ostatniej chwili, widocznie przestraszył się fali krytyki, która na niego spadła, zmienił zdanie. (...) Jestem ogólnie bardzo zawiedziony Marcinem. Nie spodziewałem się nigdy, że nakręci taką falę hejtu w moją stronę - mówił rozżalony Kamil Syprzak w rozmowie z "Faktem". W taki sposób odniósł się do afery, jaka wybuchła w trakcie mistrzostw świata. Zdaniem sztabu wyjechał on ze zgrupowania, choć zgody na to nie otrzymał, za co został zawieszony. Co dalej z jego przyszłością w kadrze?
- Musimy powiedzieć sobie wprost powiedzieć, że jeśli zawodnik opuszcza bez zgody trenera zgrupowanie reprezentacji Polski, to jest to nie do przyjęcia - tak jeszcze w styczniu mówił Sławomir Szmal, co sugerowało, że drzwi do kadry dla Syprzaka mogą być prawie zamknięte.
W ostatnich miesiącach doszło do zmiany selekcjonera. Marcina Lijewskiego zastąpił Jota Gonzalez, którego Syprzak doskonale zna. Czy w tej sytuacji ma szansę na powrót do reprezentacji? O to TVP Sport zapytało samego prezesa ZPRP, czyli Szmala. Związek wydał oświadczenie, na wstępie którego poinformował o szczegółach afery, a także o zawieszeniu. "Wszystkie okoliczności sprawy zostały gruntownie wyjaśnione, a nałożone rozstrzygnięcie utrzymane. Przypominamy również, że decyzje dotyczące powołań do reprezentacji Polski należą w pełni do wyłącznych kompetencji selekcjonera" - czytamy.
Tak więc wydaje się, że federacja nie zamyka całkowicie furtki dla Syprzaka. Wręcz przeciwnie, skoro wszystko będzie zależało od decyzji szkoleniowca. Takie zdanie ma też wspomniane medium. "Jak wynika z informacji TVP Sport, selekcjoner chce jego powrotu do reprezentacji Polski i jeszcze w tym roku powinniśmy zobaczyć medalistę MŚ 2015 w biało-czerwonych barwach" - przekazali dziennikarze.
Pozostaje nam więc czekać na decyzję Gonzaleza. Najważniejszą imprezą w nadchodzącym sezonie będą mistrzostwa Europy. I z pewnością Syprzak, jako doświadczony obrotowy, mógłby się drużynie przydać. Niesnaski mogą jednak nadal istnieć. - Ja nakręciłem na niego falę hejtu?! Przecież to nie ja wyjechałem ze zgrupowania. Było mi bardzo przykro. Podobnie jak jego kolegom z drużyny, a najbardziej przykro było sztabowi medycznemu, który poświęcał mu bardzo dużo czasu, nawet wtedy, gdy już było wiadomo, że nie będzie grał - mówił w lutym Marcin Lijewski, odnosząc się do zarzutów Syprzaka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".
