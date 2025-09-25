Finalista Ligi Mistrzów trafi do Kielc. Wielki transfer

Andreas Wolff po sezonie 2023/2024 opuścił Industrię Kielce. Od tego momentu najbardziej utytułowany polski zespół piłki ręcznej boryka się z olbrzymim problemem na pozycji bramkarza. W jego miejsce sprowadzony został Bekir Cordalija, który okazał się niewypałem. W grudniu ubiegłego roku w trybie awaryjnym klub wzmocnił doświadczony Słoweniec Klemen Ferlin, pomógł zespołowi wygrać Puchar Polski, ale w decydujących meczach ligowym pauzował z powodu problemów z sercem.

Wielki transfer Industrii Kielce

Latem tego roku kieleccy działacze zdecydowali się na dość kontrowersyjny krok. Do klubu dołączył bowiem Adam Morawski, były bramkarz Orlen Wisły Płock (a ostatnio niemieckiego Melsungen). Jego transfer wzbudził wśród kibiców duże kontrowersje, bo Morawski, odchodząc do Niemiec, mówił, że zawsze będzie "Niebieski", deklarował miłość do płockiego klubu, a teraz podpisał umowę z jego największym wrogiem.

Już kilka miesięcy temu portal Handball-planete pisał, że 29-letni Serb Dejan Milosavljev, jeden z najlepszych bramkarzy świata może dołączyć do Industrii Kielce. Kilka dni temu niemiecki dziennik "Bild" dodawał, że jego transfer do Kielc upadł. Tymczasem teraz Przegląd Sportowy poinformował, że zawodnik podpisał już umowę.

"Kielecki klub już podpisał z Milosavljevem kontrakt, który ma opiewać na trzy lub cztery sezony. Serb przyjdzie do Industrii od sezonu 2026/27 i zastąpi w bramce Ferlina, tworząc duet z Adamem Morawskim bądź tercet z Polakiem oraz Bekirem Cordaliją, o ile Bośniak nie zostanie wypożyczony" - czytamy.

- Milosavljev nie jest tak gorącym nazwiskiem jak kiedyś Andy Wolff, ale to jeden z najlepszych bramkarzy świata, myślę, że TOP 5. W ostatnich latach ma świetną skuteczność w najsilniejszej lidze świata - Bundeslidze. Skoro zawodnik doprowadza swój zespół do finału Ligi Mistrzów, to o czymś świadczy - mówi Wojciech Staniec, dziennikarz Handballnews.pl.

Serb w 2019 roku wygrał z Vardarem Skopje Ligę Mistrzów. W tym roku z niemieckim Fuchse Berlin zdobył mistrzostwo Niemiec i awansował do finału Champions League.

Milosavljev przyjedzie do Kielc już w czwartek, bo jego Fuchse Berlin zagra w Lidze Mistrzów właśnie z Industrią Kielce.

Początek meczu 3. kolejki LM o godz. 18.45.