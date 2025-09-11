Powrót na stronę główną
Co za pogrom w pierwszym meczu Industrii w LM. Nawet bramkarz rzucał gole
Najpierw ogłoszono potężnego sponsora, a potem piłkarze ręczni Industrii Kielce sprawili kolejną niespodziankę swoim kibicom, świetnie grając w 1. kolejce Ligi Mistrzów. Drużyna trenera Talanta Dujszebajewa rozgromiła u siebie Kolstad Handball aż jedenastoma golami.
Michał Olejniczak z piłką
Mateusz Kuzia

Zanim doszło do meczu Industria Kielce - Kolstad Handall w południe klub ogłosił bardzo dobrą informację dla kieleckich kibiców. Na konferencji prasowej poinformowano podpisanie umowy z potężnym sponsorem - MOL Polska. Firma prowadzi ponad 460 stacji paliw w naszym państwie i jest w czołówce polskiego rynku detalicznego handlu paliwami. Grupa MOL, której częścią jest MOL Polska, to jedna z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej firm paliwowych, działająca w ponad 30 państwach. Więcej o tym można przeczytać tutaj.

Wielki mecz Industrii Kielce na inaugurację Ligi Mistrzów

Kielczanie znakomicie rozpoczęli mecz. Po zaledwie czterech minutach i pięknym rzucie z drugiej linii Szymona Sićko prowadzili 4:0. Goście na pierwszego gola musieli czekać do piątej minuty. Bardzo dobrze zaczęli słoweński rozgrywający Aleks Vlah i lewoskrzydłowy Piotr Jarosiewicz, którzy po raz pierwszy grali w Lidze Mistrzów w kieleckich barwach. Dla tego drugiego był to też debiut w tych rozgrywkach. Obaj po kwadransie mieli trzy gole. 

- Jak na razie kielczanie grają jak z nut. Świetne wejście ma Vlah, który oprócz trzech goli, siał duże zamieszanie w obronie rywali. Fenomenalnie spisywał się też Ferlin w bramce - mówił w przerwie komentator Eurosportu. Ten ostatni do przerwy bronił ze świetną 47 proc. skutecznością (10/21). 

Gospodarze od mocnego uderzenia rozpoczęli też drugą połowę. Po trafieniach Vlaha z drugiej linii i z kontry Karaleka w 36. minucie prowadzili 22:14. Trener gości Christian Berge poprosił o czas. - Tak jak pierwszą połowę, tak teraz zaczęli beznadziejnie, więc trener musiał zareagować - dodawał komentator Eurosportu.

Czas niewiele pomógł. W 40. minucie kielczanie wygrywali już różnicą 10 goli (25:15!) i jedyną niewiadomą były rozmiary zwycięstwa z jedną z najsłabszych drużyn w tej grupie. Ostatecznie wygrali jedenastoma golami i zostali liderem po pierwszej kolejce. W końcówce dwa gole rzutami przez całe boisko do pustej bramki zdobył bramkarz Adam Morawski, były zawodnik Orlen Wisły Płock. 

Industria Kielce w drugiej serii Ligi Mistrzów zagra 18 września (godz. 18.45) na wyjeździe ze Sportingiem. 

Industria Kielce - Kolstad Handball 38:27 (16:12)

  • Industria: Ferlin, Morawski 2 - Vlah 7, A. Dujszebajew 5, Jarosiewicz 5, Sićko 5, D. Dujszebajew 4, Karalek 3, Kounkoud 1, Monar 1, Rogulski 1, Olejniczak 1, Kaddah 1, Jędraszczyk 1, Moryto 1, Maqueda. 
  • Kolstad: Palicka, Neupart - Aalberg 4, Jeppsson 4, Sondena 4, Hernes 4, Oskarsson 3, Lyse 3, Gudjonsson 2, Berge 1, Blanche 1, Jonsen. 

Inne wyniki grupy A: 

  • Aalborg Handball - Telekom Veszprem 32:28 (17:15)
  • Dinamo Bukareszt - Sporting 30:33 (15:15)
  • Nantes - Fuchse Berlin 34:40 (17:16)

Tabela grupy A:

  1. Industria Kielce  1 mecz  2 punkty  bramki: 38:27
  2. Fuchse Berlin  1  2  40:34
  3. Aalborg Handball  1  2  32:28
  4. Sporting  1  2  33:30
  5. Dinamo  1  0  30:33
  6. Veszprem  1  0  28:32
  7. Nantes  1  0  34:40
  8. Kolstad  1  0  27:38

