Co za pogrom w pierwszym meczu Industrii w LM. Nawet bramkarz rzucał gole

Zanim doszło do meczu Industria Kielce - Kolstad Handall w południe klub ogłosił bardzo dobrą informację dla kieleckich kibiców. Na konferencji prasowej poinformowano podpisanie umowy z potężnym sponsorem - MOL Polska. Firma prowadzi ponad 460 stacji paliw w naszym państwie i jest w czołówce polskiego rynku detalicznego handlu paliwami. Grupa MOL, której częścią jest MOL Polska, to jedna z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej firm paliwowych, działająca w ponad 30 państwach. Więcej o tym można przeczytać tutaj.
Kielczanie znakomicie rozpoczęli mecz. Po zaledwie czterech minutach i pięknym rzucie z drugiej linii Szymona Sićko prowadzili 4:0. Goście na pierwszego gola musieli czekać do piątej minuty. Bardzo dobrze zaczęli słoweński rozgrywający Aleks Vlah i lewoskrzydłowy Piotr Jarosiewicz, którzy po raz pierwszy grali w Lidze Mistrzów w kieleckich barwach. Dla tego drugiego był to też debiut w tych rozgrywkach. Obaj po kwadransie mieli trzy gole.
- Jak na razie kielczanie grają jak z nut. Świetne wejście ma Vlah, który oprócz trzech goli, siał duże zamieszanie w obronie rywali. Fenomenalnie spisywał się też Ferlin w bramce - mówił w przerwie komentator Eurosportu. Ten ostatni do przerwy bronił ze świetną 47 proc. skutecznością (10/21).
Gospodarze od mocnego uderzenia rozpoczęli też drugą połowę. Po trafieniach Vlaha z drugiej linii i z kontry Karaleka w 36. minucie prowadzili 22:14. Trener gości Christian Berge poprosił o czas. - Tak jak pierwszą połowę, tak teraz zaczęli beznadziejnie, więc trener musiał zareagować - dodawał komentator Eurosportu.
Czas niewiele pomógł. W 40. minucie kielczanie wygrywali już różnicą 10 goli (25:15!) i jedyną niewiadomą były rozmiary zwycięstwa z jedną z najsłabszych drużyn w tej grupie. Ostatecznie wygrali jedenastoma golami i zostali liderem po pierwszej kolejce. W końcówce dwa gole rzutami przez całe boisko do pustej bramki zdobył bramkarz Adam Morawski, były zawodnik Orlen Wisły Płock.
Industria Kielce w drugiej serii Ligi Mistrzów zagra 18 września (godz. 18.45) na wyjeździe ze Sportingiem.
