Ważna zmiana w Industrii Kielce. Po 9 latach

Industria Kielce to najbardziej utytułowana drużyna polskiej piłki ręcznej. Kielczanie w 2016 roku odnieśli największy sukces, wygrywając po rzutach karnych niesamowity finał Ligi Mistrzów z ówczesnym Telekomem Veszprem, choć w 46. minucie przegrywali aż 19:28.

Ważna zmiana w Industrii Kielce. Po dziewięciu latach

Od sezonu 2016/17 piłkarze ręczni Industrii Kielce występowali w koszulkach przygotowywanych przez duńską markę Hummel. Ostatnia pięcioletnia umowa, jedna z dłuższych w historii piłki ręcznej, zakończyła się po sezonie 2024/2025.

Teraz doszło do ważnej zmiany w kieleckim klubie. Nowym sponsorem technicznym została firma Adidas. Właśnie w jej koszulkach grać będzie kielecki zespół. Zaprezentowano dwa komplety strojów, pierwszy - klasyczny, w żółto-biało-niebieskich barwach. Drugi jest brązowy.

- Nawiązanie współpracy z tak globalną i rozpoznawalną marką to dowód na to, że Industria Kielce również jest globalną marką. We współpracy z tą marką stworzone zostały dwa komplety strojów - jeden w kolorach żółtym, białym i niebieskim, w którym dominuje ten pierwszy i jest to hołd w kierunku przywiązania do barw klubu. Co więcej, niedawno świętowaliśmy 60-lecie powstania klubu, więc tym bardziej taki właśnie zestaw kolorystyczny podkreśla naszą tożsamość. Drugi komplet jest nieco bardziej odważny, bo w kolorze brązowym. To symbol nowoczesności naszego klubu - mówi Sport.pl Marcin Batóg, menadżer ds. Komunikacji w kieleckim klubie.

O tej zmianie było już wiadomo w czerwcu tego roku.

- To nie tylko prestiż i gwarancja jakości, ale przede wszystkim potwierdzenie, że Industria Kielce znajduje się w ścisłej czołówce europejskiej piłki ręcznej. To również dowód na to, że jesteśmy wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla globalnych marek. Dziękuję firmie adidas za rozmowy, które prowadzimy od kilku miesięcy - mówił wtedy Paweł Papaj, obecnie prezes KS Iskry Kielce.

- To dla nas bardzo ważne partnerstwo. Industria Kielce to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłki ręcznej w Europie, a ich ambicje i zaangażowanie doskonale wpisują się w wartości naszej marki. Cieszymy się, że możemy być częścią tej historii - dodawał Patryk Cebartowski, Sports Marketing Director w adidas.

Industria Kielce aż 20 razy wygrywała mistrzostwo i 18 razy Puchar Polski. Zespół aż sześć razy grał w Final Four Ligi Mistrzów. W ostatnich dwóch latach kielczanie przeżyli spore rozczarowanie, bo dwa razy po mistrzostwo Polski sięgnął odwieczny rywal - Orlen Wisła Płock.

Adidas to niemiecka firma od lat funkcjonująca w świecie sportu. Adidas jest globalnym liderem w dziedzinie piłki nożnej - oficjalnym partnerem najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, takich jak mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata oraz rozgrywki Ligi Mistrzów. Adidas jest również sponsorem największych klubów świata, takich jak: Real Madryt, Manchester United, Arsenal, Bayern Monachium i Juventus.

Firma wspiera reprezentacje narodowe Niemiec, Hiszpanii i Belgii. Markę reklamowali znani piłkarze, m.in. Leo Messi, Karim Benzema, Paul Pogba i Mohamed Salah.

