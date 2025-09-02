TVP przejmuje dwie wielkie imprezy! Polacy na pewno tam zagrają

Ostatnio spore poruszenie na rynku praw telewizyjnych wzbudził fakt, że TVP Sport pokaże żużlowe Grand Prix w Vojens. To będą ostatnie zawody tegorocznej Grand Prix, które odbędą się 13 września. Prawa do całego cyklu do 2032 roku posiada Warner Bros Discovery. Kibice przyzwyczaili się już do tego, że zmagania żużlowców oglądali na antenach tej grupy (w Eurosporcie, czy platformie MAX, a polskie rundy w naziemnym kanale TTV). Sublicencja na żużel dla TVP była jednak wynikiem szerszego planu publicznego nadawcy, na którym niebawem skorzystają kibice... piłki ręcznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto grupa kibiców, która prowadzi doping na Narodowym. Historyczne sceny

Mecze reprezentacji Polski na Euro trafią do TVP?

Według naszych ustaleń TVP i Warner Bros Discovery prowadziły rozmowy w sprawie sublicencji na różne dyscypliny, które posiada ta zagraniczna grupa medialna. To dlatego jednorazowo na antenie TVP pokazane będzie m.in żużlowe GP. Głównym punktem tych rozmów były jednak mistrzostwa Europy w piłce ręcznej.

Po pierwsze chodzi o imprezę, która będzie rozgrywana już niebawem. Najbliższe męskie Euro odbędzie się w styczniu 2026 roku w Danii, Norwegii oraz Szwecji. W zawodach wezmą udział 24 drużyny, w tym reprezentacja Polski. TVP jest blisko finalizacji umowy na turniej, który w całości będzie można zobaczyć na antenach Eurosportu i platformy MAX.

Reprezentacja Polski będzie chciała zmazać plamę

TVP w ramach sublicencji pokazywałaby na żywo mecze Polaków oraz inne najciekawsze spotkania. Przypomnijmy, że Polska na tym turnieju w fazie grupowej zagra z Węgrami, Islandią i Włochami i będzie chciała zmazać plamę z ostatnich mistrzostw świata, gdzie zajęliśmy 25 miejsce na 32 drużyny.

Dodatkowo w ramach tej samej umowy publiczny nadawca dostałby sublicencję na mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. Te zawody odbędą się w grudniu 2026 roku. W turnieju wezmą udział 24 zespoły, jednym z nich na pewno będzie Polska. Nasz kraj został bowiem współgospodarzem tej imprezy, którą oprócz nas zorganizuje Rumunia, Czechy, Słowacja i Turcja.

Przypomnijmy, że w 2021 roku, jeszcze przed inwazją na Ukrainę, gospodarzem turnieju zostali Rosjanie. Potem zawody im odebrano, skorzystali na tym Polacy. Mecze Biało-Czerwonych powinny odbywać się w katowickim Spodku. To również ten obiekt ma być miejscem finałów całego Euro. TVP tak samo jak w przypadku Euro panów pokazywałaby mecze pań i najciekawsze spotkania imprezy. Umowa między dwoma podmiotami jest bardzo blisko finalizacji.

Jednocześnie trudno jest na razie potwierdzić ostatnie medialne informacje o tym, że realny jest drugi sportowy kanał TVP, który wymagałby znacznych nakładów finansowych. W TVP Sport przybywa praw, jednak nadawca, gdy nie ma dostępnej własnej anteny, dzieli się wydarzeniami z innymi kanałami TVP lub umieszcza transmisje w swej aplikacji i internecie. Według naszych ustaleń to się w najbliższej przyszłości nie zmieni.