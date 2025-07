Słynny polski klub przestaje istnieć! "Tak, to jest koniec"

Dwa brązowe medale mistrzostw Polski z rzędu - w latach 2023 i 2024 oraz czwarte miejsce w Orlen Superlidze w ubiegłym sezonie - tak dobre wyniki mieli piłkarze ręczni Górnika Zabrze. W trakcie tegorocznej letniej przerwy pojawiły się jednak fatalne wieści dla kibiców zabrzańskiego klubu. 1 lipca tego roku na oficjalnej stronie klubowej pojawił się komunikat, w którym Bogdan Kmiecik, właściciel i główny sponsor klubu, poinformował, że nie będzie już wydawał więcej pieniędzy na zespół. "Choć doszło do zmiany władz samorządowych w Zabrzu, na tym etapie nie pojawiły się konkretne rozwiązania dotyczące przyszłości drużyny" - czytaliśmy.

Zasłużony polski klub przestaje istnieć. "Tak, to jest koniec"

2 lipca tego roku Górnik Zabrze nie otrzymał licencji na grę w Orlen Superlidze, a tydzień później minął okres, w którym przysługiwało odwołanie. Były dwa wyjścia - likwidacja, albo klub mógłby rozpocząć rywalizację w jednej z niższych klas rozgrywkowych.

Wydaje się, że losy klubu są już przesądzone. Prezes Kmiecik w wywiadzie na stronie klubowej powiedział, że rozpoczął proces likwidacji.

- Tak, to jest koniec. Nie trenujemy i nie zgłaszamy drużyny do rozgrywek. Mogłaby to być II liga, najniższy szczebel rozgrywek. Kończę finansowanie klubu, rozpoczynamy proces upadłości spółki. To bardzo trudna decyzja. Wierzyłem, że uda się jej uniknąć, ale dziś innej możliwości nie widzę - mówi Kmiecik.

Co dalej? - dopytywał dziennikarz.

- W Zabrzu jest potencjał, by była silna piłka ręczna. Kluby, trenerzy i mnóstwo trenującej z sukcesami młodzieży. O tym wiemy wszyscy. Pytanie, czy tego chce miasto! Nie wiem? Poza deklaracjami dowodów na to nie ma. Mam jednak nadzieję, że uda się przejść ten trudny czas i nastąpi odrodzenie handballu w Zabrzu. Już bez mojego udziału - dodał Kmiecik.

W Zabrzu w ostatnich latach grało kilku reprezentantów Polski: Jan Czuwara, Bartłomiej Bis, Piotr Wyszomirski, Damian Przytuła, Jakub Skrzyniarz, Bartłomiej Tomczak, Szymon Sićko, a klub prowadzili legendy polskiej piłki ręcznej: Mariusz Jurasik i Marcin Lijewski.

Górnik Zabrze zdobył dwanaście medali mistrzostw Polski. Największe sukcesy święcił w latach 80, wówczas pod nazwą Pogoń Zabrze. Wtedy zdobył dwa mistrzostwa (1989 i 1990). Trzy razy wygrał też Puchar Polski (1984, 1988 i 1990).