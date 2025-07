Były reprezentant Polski poszukiwany przez policję. Jest list gończy

Paweł Niewrzawa uchodził w przeszłości za jeden z wielkich talentów polskiej piłki ręcznej. Wielkiej kariery jednak nie zrobił. W ostatnich dniach więcej niż o jego osiągnięciach sportowych, mówi się o problemach z prawem. Okazuje się, że 32-latek wpadł w poważne tarapaty.

Paweł Niewrzawa ma problemy z prawem. Wystawiono list gończy

O szczegółach pisze portal Meczyki.pl. Okazuje się, że Polaka podejrzewa się o oszustwa finansowe. Ba, jest kilkanaście zarzutów. "Udało nam się potwierdzić, że Niewrzawa, jako właściciel spółki Marineros, próbował przejąć firmę PayEye. Marineros nie dysponowało jednak środkami finansowymi, aby zapłacić kwotę zadeklarowaną w umowie. To sprawiło, że transakcja upadła. Jednocześnie na rynku funkcjonuje firma PayEye Poland, wykorzystująca technologię PayEye, a będąca powiązana z Niewrzawą. Przedstawiciele PayEye przekazali nam, że to oni mają prawa do technologii opartej o fuzję biometrii oka i twarzy, wykorzystywaną w obszarze płatności" - pisali dziennikarze, ale nie wiadomo, czy zarzuty dotyczą konkretnie tej sprawy.

Wydział Kryminalny KMP w Sopocie poszukuje Niewrzawy. Co więcej, wystawiono za nim list gończy. Na jego podstawie wiadomo, że jest ścigany z artykułów 286 i 294 KK. Pierwszy z nich stanowi m.in.:

"Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". Z kolei drugi mówi o tym, że doszło do oszustwa w sprawie mienia znacznej wartości.

"Przedstawiciele PayEye nie byli w stanie zdefiniować, czy wspomniana transakcja ma bezpośredni związek z wystawieniem listu gończego za Niewrzawą" - przekazali dziennikarze. Pozostaje nam więc czekać na rozwój wydarzeń.

Paweł Niewrzawa to były reprezentant Polski

Paweł Niewrzawa grał dla takich klubów, jak SMS Gdańsk, Vive Targi Kielce, Górnik Zabrze czy Wybrzeże Gdańsk, a także dla zagranicznych zespołów w Niemczech czy w Hiszpanii. 14-krotnie wystąpił też z orzełkiem na piersi. Pojechał m.in. na mistrzostwa świata 2017 i tam zdobył cztery bramki, a także dziesięć asyst. Wystąpił we wszystkich siedmiu spotkaniach na tej imprezie. Na długo w kadrze się jednak nie utrzymał. Sukces odniósł za to w młodzieżowej ekipie. W 2012 roku wziął udział w mistrzostwach Europy U-20, w trakcie których strzelił aż 48 goli. To dało mu 3. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju.