Do czterech razy sztuka! Miazga w półfinale. Oto finaliści mistrzostw świata

Pierwszy półfinał miał bardzo zaskakujący przebieg. Chorwaci w drodze do niego odbyli wycieczkę do piekła i z powrotem, gdyż przegrywali już 26:30 z Węgrami, by ostatecznie wygrać 31:30. Francuzi też przetrwali koszmar przeciwko Egiptowi (34:33), zdobywając zwycięską bramkę na 0,3 sekundy przed końcem. W starciu o finał to "Trójkolorowi" byli lekkimi faworytami, jednak wszystko ułożyło się dla nich źle. Do przerwy przegrywali już 11:18 i choć w drugiej połowie odrobili część strat, to nie całość. Chorwaci nie pozwolili im zrobić sobie tego samego, co sami uczynili Węgrom i wygrali 31:28.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o walkowerze dla Celticu: Wszyscy o tym wiedzieli! To nie wina Marty Ostrowskiej

Portugalia chciała kolejnej sensacji

Była to pewnego rodzaju nadzieja dla Portugalii. Kadra ta po raz pierwszy w historii awansowała do półfinału mistrzostw świata. Po drodze ograli takie potęgi jak Norwegia i Hiszpania, a w ćwierćfinale po dramatycznej dogrywce pokonali Niemców 31:30. Jednak w walce o finał poprzeczka poszła jeszcze wyżej. Duńczycy to obrońcy tytułu i niepokonany zespół, który nie wygrał na tym turnieju niżej niż sześcioma bramkami. Portugalia potrzebowała o wiele większej niespodzianki niż Chorwaci, ale skoro zaszli już tak daleko, to czemu nie pokusić się kolejny triumf nad gigantem?

Dania szybko skończyła bajkę

Niestety dla zespołu z Półwyspu Iberyjskiego, tym razem Goliat nie dał się zaskoczyć Dawidowi i praktycznie wytarł nim boisko. Duńczycy od początku zdominowali widowisko. Szybko wyszli na wysokie prowadzenie 8:4, a do przerwy kontrolowali wydarzenia boiskowe i nawet gdy Portugalczykom udało się zmniejszyć na moment stratę do jednego gola (13:12), to obrońcy tytułu błyskawicznie odpowiedzieli, kończąc pierwszą połowę wynikiem 20:16.

Portugalia mogła mieć wówczas jeszcze jakąś nadzieję na odwrócenie losów meczu. Jednak Dania w drugiej części okrutnie pokazała, że to jeszcze nie ten poziom. W ich barwach szaleli Mathias Gidsel (9/13 skuteczności rzutów) oraz nieomylny tego dnia Rasmus Lauge (8/8). Z każdą minutą przewaga mistrzów rosła, a Portugalia rozsypała się kompletnie po każdym względem. Efekt? Duńczycy wygrali aż trzynastoma bramkami 40:27 i w wielkim stylu awansowali do finału.

Chorwaci mogą dokonać tego jako pierwsi o 2017 roku

Dania zagra mecz o złoto już po raz czwarty z rzędu. Poprzednie trzy wygrywali, za każdym razem z kim innym (2019 - Norwegia 33:21, 2021 - Szwecja 26:24, 2023 - Francja 34:29). Portugalia natomiast wciąż może wywalczyć swój pierwszy medal, ale musi w meczu o brąz pokonać Francję. Finał Dania - Chorwacja odbędzie się w niedzielę 2 lutego o 18:00 w Oslo. Portugalczycy i Francuzi o brąz powalczą w tej samej hali, tylko trzy godziny wcześniej o 15:00.

Dania - Portugalia 40:27 (20:16)