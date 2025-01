Burza wokół Kamila Syprzaka. Szmal reaguje na aferę

ZPRP wydał oświadczenie w weekend, że Kamil Syprzak samowolnie wyjechał ze zgrupowania Polski, która wciąż grała na mistrzostwach świata, ale w turnieju dla ośmiu najgorszych drużyn turnieju, czyli Pucharze Prezydenta. Obrotowy Paris Saint-Germain oświadczył później, że uprzedził sztab szkoleniowy i zawodników o wcześniejszym wyjeździe, ponieważ klub wzywał go na badania lekarskie. Syprzak nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry w meczach z Gwineą i USA. PSG miało poinformować o sytuacji sztab szkoleniowy Polski. Mamy zatem słowo przeciwko słowu, więc sprawa wymaga szczegółowego wyjaśnienia.

Legenda zabiera głos ws. gwiazdy kadry

Sławomir Szmal pojawił się jako gość na konferencji Orlenu, który przedstawił swoją nową strategię dotyczącą wspierania polskiego sportu. Ogłoszono nową umowę z ZPRP, którym zarządza obecnie legendarny bramkarz reprezentacji Polski szczypiornistów. Po konferencji porozmawiał zbiorowo z kilkoma mediami - Sport.pl, Radiem ZET, "Super Expressem" i "Przeglądem Sportowym Onet". Pytano go m.in. o kwestię przyszłości Marcina Lijewskiego na stanowisku trenera kadry narodowej. Chce poczekać na raporty po turnieju, by móc podjąć konkretną decyzję. Otrzymał też pytania o wyjazd Syprzaka, który zaskoczył wszystkich kibiców.

Dla Szmala niedopuszczalne jest to, że do takiej sytuacji w ogóle doszło. Gdy grał w kadrze, żaden szczypiornista nie potrzebował wcześniejszego wyjazdu z turnieju. Ale prezes ZPRP nie chce wydawać żadnych wyroków i podchodzić do sprawy emocjonalnie. Domaga się dogłębnego wyjaśnienia wszystkich powodów i okoliczności, chce w tym pomóc.

- Ja dostałem informacje o tym telefonicznie od trenera. Było to dla mnie niepokojące. Ale też czekam na pełny raport. Prosiłem też dyrektora sportowego, żeby skontaktował się z Kamilem Syprzakiem, żeby on przedstawił swoje stanowisko. Musimy powiedzieć sobie wprost powiedzieć, że jeśli zawodnik opuszcza bez zgody trenera zgrupowanie reprezentacji Polski, to jest to nie do przyjęcia - wyznał Szmal mediom.

Logicznym wydaje się, że Szmal powinien osobiście zainterweniować i porozmawiać z Syprzakiem w cztery oczy. Na razie do takiej rozmowy nie doszło, ale były bramkarz jest otwarty na spotkanie z obrotowym PSG.

- Nie rozmawiałem z Kamilem. Chcę zachować obiektywizm w tym wszystkim. Kamila znam jako kolegę, z którym grałem. Chciałbym usłyszeć argumenty z jednej i drugiej strony. Nie przeszkadza mi spotkanie z Kamilem. Rozumiem też życie piłkarzy ręcznych. Kamil nie przyjeżdża na co dzień do Polski, żeby spotkać się na kawę i porozmawiać. Gra na co dzień w klubie, zarabia pieniądze i to jest jego życie. Ale jak będzie taka możliwość, będę chciał jak najbardziej porozmawiać - stwierdził.

Prezes ZPRP nie ma zamiaru blokować Syprzakowi drogi do kadry po tej aferze. Uważa, że nie ma podstaw do tego, a decyzja o kolejnych powoływaniach będzie zależeć wyłącznie od trenera.

- Moja ocena to stanowisko z boku. Ja uważam, że dla dobra dyscypliny, przede wszystkim trener powinien decydować, z kim chce współpracować. Ważne, żeby ścieżka porozumienia na linii trener-zawodnik była kluczem do sukcesu. Ja Kamila nie skreślam. Różne kary możemy nałożyć, ale najpierw chciałbym się zapoznać z opinią trenera. Później będziemy podejmować decyzję jako zarząd - powiedział.

W poniedziałek ma odbyć się konferencja prasowa Marcina Lijewskiego i jego sztabu, tak wynika z zapowiedzi Szmala. Trenerzy będą tłumaczyć się mediom z wyniku osiągniętego na MŚ, który nikogo nie zadowala. Zapewne wtedy także padną pytania o Syprzaka.