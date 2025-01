A więc koniec! 33:21 w meczu mistrzów świata. Miazga w drugiej połowie

Reprezentacja Polski zakończyła już udział na tegorocznych mistrzostwach świata, zajmując najgorsze miejsce w historii występów na tym turnieju. Ostatecznie uplasowała się na 25. lokacie. Ale brak Biało-Czerwonych nie oznacza końca emocji. Mundial wchodzi bowiem w decydującą fazę. We wtorek rozegrano dwa ćwierćfinały. Chorwacja po zaciętej walce pokonała 31:30 Węgry. Jedna bramka zadecydowała też o losach meczu Francja - Egipt (34:33). Na środę zaplanowano kolejne dwa spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz reaguje na transfer reprezentanta Polski! Warunek jest jeden

Dania trzecim półfinalistom mistrzostw świata. Spokojny początek w wykonaniu obrońców tytułu

Jako pierwsze na parkiecie pojawiły się Dania i Brazylia. Faworytem tego starcia była niewątpliwie pierwsza z drużyn. To w końcu ona triumfowała w trzech ostatnich edycjach imprezy. I wygrała też wszystkie sześć meczów na tegorocznym turnieju. Ekipa z Ameryki Południowej odniosła z kolei pięć zwycięstw, a raz poniosła porażkę - z Portugalią (26:30). Nie można było jednak jej skreślać, bo sprawiła już wiele sensacji na mundialu.

- To nie mieści mi się w głowie. Nigdy w życiu bym nie przypuszczał przed turniejem, że Brazylia może na jednej imprezie pokonać tak wielkie firmy jak: Norwegia, Szwecja oraz Hiszpania. Trudno o jedną wygraną z takimi drużynami, a tymczasem z całą trójką - mówił Sport.pl Tomasz Rosiński, były reprezentant Polski.

Jednak to Dania wykazywała większą inicjatywę i to już od pierwszego gwizdka. Szybko zdobyła dwie bramki i wydawało się, że kontroluje to spotkanie. Od stanu 3:2 strzeliła trzy gole z rzędu, a po jednej bramce rywali zanotowała kolejną serię. Tym razem czterokrotnie pokonała golkipera Brazylii (10:3).

Zespół z Ameryki miała spore problemy, by zagrozić Duńczykom. Ci znakomicie spisywali się w defensywie i pokonać ich było niezwykle trudno. Dopiero w końcówce pierwszej połowy Brazylii udało się zredukować nieco stratę, do trzech bramek (12:15). To dawało nadzieję, że nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte i w kolejnych 30 minutach może dojść do zwrotu akcji.

Popis Danii w drugiej połowie. Brazylia boleśnie przekonała się o sile rywali

Czy tak się stało? Absolutnie nie! Brazylia miała wiele dobrych sytuacji, ale brakowało skuteczności. Albo myliła się w ataku, albo znakomicie w obronie spisywała się Dania i jej bramkarz. I tak od początku drugiej połowy mistrzowie świata zaczęli budować przewagę nad rywalami. Efekt? Zaliczyli kilka dwubramkowych serii i w 40. minucie prowadzili 23:16.

Trener Brazylii poprosił o czas, ale to niewiele zmieniło w obrazie gry. Ba, Duńczycy zaczęli mocniej dominować. I duża w tym zasługa Emila Nielsena, który kapitalnie spisywał się między słupkami. Efekt? Dzięki jego obronom mistrzowie świata wychodzili z kontrami i tak z 23:18 zrobiło się 31:18. Dania zaliczyła aż ośmiobramkową serię. I do końca kontrolowała ten mecz, który ostatecznie zakończył się jej wygraną i pewnym awansem do półfinału.

Dania - Brazylia 33:21

To nie koniec emocji na dziś. Już o 20:30 rozegrany zostanie ostatni ćwierćfinał. W nim Portugalia zmierzy się z Niemcami. I zwycięzca tego starcia zagra w półfinale z Danią. Finał zaplanowano na niedzielę 2 lutego.