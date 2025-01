Była 55. minuta. Właśnie wtedy Mate Lekai, rozgrywający Węgrów, skutecznie wykorzystał rzut karny, przyłożył rękę do ucha i spojrzał w stronę chorwackich kibiców. Jego zespół prowadził 30:26 i był o krok od półfinału mistrzostw świata. Chorwaci niesieni ogłuszającym dopingiem kibiców pokazali jednak wielki charakter i znów wrócili do gry. Dwa z rzędu rzuty rywali obronił ich bramkarz Ivan Pesić, a w 59. minucie Domagoj Duvnjak, legenda chorwackiej piłki ręcznej, wywalczył rzut karny. Wykorzystał go Filip Glavas i był remis 30:30! Węgrzy zagrali długą akcję, ale rzutu Bodo został zablokowany. Chorwaci mieli osiem sekund na rozegranie decydującej akcji. Sekundę przed końcem z koła trafił Marin Sipić i gospodarze oszaleli z radości.

Było 30:30 i sekunda do końca. Szaleństwo w ćwierćfinale mundialu!

Chorwaci identycznie jak w poprzednim meczu ze Słowenią (musieli go wygrać, by awansować do ćwierćfinału) w pierwszej połowie odrabiali straty. W tamtym spotkaniu przegrywali 0:5, 7:12, a mimo to do przerwy remisowali 15:15. Teraz w pierwszej części pojedynku rozegranego w Zabrzebiu przegrywali 6:10, 10:13, ale schodzili do szatni, też zremisowawszy (16:16).

W drugiej połowie Węgrzy znów potrafili wypracować przewagę. W 46. minucie trafili, grając w osłabieniu (Zoran Ilić z prawego rozegrania) i prowadzili 23:21. Chwilę później Bodo miał świetny przechwyt w obronie i Chorwaci nie wykorzystali dwóch akcji, grając w przewadze jednego zawodnika. Mało tego, chwilę później Bodo skutecznie przymierzył z drugiej linii i Węgrzy wygrywali 24:21. Wtedy Dagur Sigurdsson, trener Chorwatów, wziął czas i natychmiast przyniósł on skutek. Gospodarze w ciągu zaledwie 120 sekund zdobyli trzy gole z rzędu i był remis 24:24.

Wtedy czasem odpowiedział Chema Rodriguez, trener Węgrów. I co? Jego zespół zdobył w dwie minuty trzy bramki z rzędu! I było 27:24. Kapitalnie w tym okresie spisywał się w bramce Węgrów Laszlo Bartucz. Po jego kolejnej świetnej interwencji i golu Gergo Fazekasa Węgrzy w 54. minucie prowadzili już 29:25, a chwilę później 30:26! A potem doszło do niesamowitych scen w końcówce, które opisaliśmy na początek tekstu.

Chorwacja w półfinale mistrzostw świata zmierzy się ze zwycięzcą meczu Francja - Egipt (wtorek, godz. 21). W środę zostaną rozegrane dwa ostatnie ćwierćfinały: Dania - Brazylia (godz. 17.30) oraz Portugalia - Niemcy (godz. 20.30). Mecze można oglądać w Viaplay.

We wtorek MŚ zakończy reprezentacja Polski, która w starciu o 25. miejsce zmierzy się z USA. Początek pojedynku o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Ćwierćfinał mistrzostw świata: Chorwacja - Węgry 31:30 (16:16)

Inne wtorkowe wyniki MŚ: